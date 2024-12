Akkora lendülettel öntött magába egy kancsó sört valaki, hogy a profi dartsos félbe szakította érte a meccsét

Még Nathan Aspinallt is lenyűgözte a dartsvilágbajnokság közönsége a szombati mérkőzésén.

Az angol játékos már 3:0-ra vezetett Andrew Gildinget ellen, amikor kiszúrt magának valakit a tömegben. A hotdognak öltözött férfi egy kancsó sört kért, majd az asztalra állt, hogy magába töltse egy lendülettel. Gyakorlatilag az egész mérkőzés félbe szakadt a produkció láttán, az Alexandra Palace pedig egy emberként ordított örömében, amikor a férfi lecsapta a kancsót.

PATRIOTIC Nathan Aspinall set up an England versus Germany clash with Ricardo Pietreczko on Monday.

But his third-round clash with Andrew Gilding was briefly interrupted by a punter who downed a JUG of booze!

Moment World Darts Championship clash is stopped as fan downs whole… pic.twitter.com/WSVjX4cjmI

— Richardlewisevans (@dickieevans1) December 28, 2024