Mindenki el akarja kerülni a norvég női kézilabda-válogatottat – Golovinék nem taktikáznak, nyerni akarnak a franciák ellen is

A szövetségi kapitány az MTI-nek a hétfői sajtófélórán elmondta: akik eddig a keretből kisebb betegségekkel küzdöttek, azok már jobban vannak, de így is néhányan légúti fertőzéssel bajlódnak.

Az edzéseken – Kácsor Gréta kivételével – mindenki részt vesz, van, aki csak rehabilitációs jelleggel, míg a többség labdás gyakorlást is végez annak fényében, hogy mennyi játékidőt kapott a torna során. Kácsor is jobban van, ám továbbra sem készül a csapattal, hogy megelőzzék betegsége továbbterjedését.

Ezért hívták be a keretbe a Vác balátlövőjét, Juhász Grétát. A tornára húsz játékost lehetett volna nevezni, a magyar keretben eddig 18-an voltak.

„Bízom benne, hogy a következő időszakban majd Gréta is tud segíteni a csapatnak a cél elérésében” – emelte ki.

A szövetségi célkitűzést, a legjobb hat közé jutást már teljesítette a válogatott. A kapitány annak kapcsán, hogy az Eb-elődöntőt hová teszi szakmai sikerei között – a juniorokkal világbajnok és Európa-bajnok lett, a felnőtt együttest pedig olimpiai hatodik helyig vezette a nyáron –, azt felelte:

Ez a csúcs!

Amikor kaptam feladatot és volt valami cél, azt döntő többségben elértem. Az utóbbi időben itt a válogatottal nem voltam ennyire sikeres, noha az olimpiai kvalifikáción való részvétel kiharcolása az utolsó világbajnokságon az volt. Ez nem egyszerű, de a csapattal együtt megcsináltuk. Ez a válogatott nagyon komoly fejlődésen esett át, noha tudom, hogy a kézilabdában mindig, mindenben lehet fejlődni, de csapatként hiányosságokat tudunk megoldani, kompenzálni. Biztos vagyok benne, ennek köszönhetjük, hogy itt vagyunk.”

A középdöntő utolsó fordulójában, kedden 18 órától a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen a csoportelsőségért lép pályára a magyar válogatott a Főnix Arénában. A két csapat kétszer is találkozott a felkészülési időszakban, az egyik mérkőzésen 30-27-es magyar, a másikon 26-22-es francia siker született, ezeken mindkét együttesből voltak hiányzó kulcsemberek.

„Köztudott, hogy a francia válogatott nehezen indul neki a tornáknak és utána meccsről meccsre jobb, ez most is így van. Nagyon masszív csapat, elitalakulat, de mi hazai pályán vagyunk, tudjuk, hogy az első hely a középdöntőben fontos. Ezt ők is tudják, biztos vagyok benne, hogy mindenki el akarja kerülni a norvég válogatottat. Mindent megteszünk, hogy olyan eredményt érjünk el, hogy elsőként zárjunk a csoportban” – tekintett előre Golovin Vlagyimir arra utalva, hogy a másik, bécsi középdöntős csoportban nagy valószínűséggel élen zár az olimpiai bajnok és címvédő skandináv együttes.

Márton Gréta szerint mondhatni, hogy megkönnyebbültek, főleg ezzel a hat sikeres találkozóval a hátuk mögött, de nagyon szeretnének a franciák ellen is bizonyítani.

Hab lenne a tortán, hogyha ott is egy jó meccset tudnánk játszani, és ki tudnánk szolgálni a szurkolóinkat. De nem iszunk előre a medve bőrére

– mondta a Ferencváros balszélsője.

Az eddigi hat mérkőzését kivétel nélkül megnyerte a válogatott – ezzel története legjobb Eb-rajtját produkálta –, ám ahogy Márton véli, az eddigi legnehezebb találkozó áll előttük.

„Valamennyire ki lehet indulni az edzőmérkőzésekből, bár akkor nálunk és náluk is voltak meghatározó, hiányzó játékosok. Nem gondoljuk jónak, ha egy csapat taktikázik és nézi esetleg a másik csoport állását, hogy kivel játszana aktuálisan szívesebben.