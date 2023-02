Nagy csatát nyert, BL-negyeddöntős a Győri Audi ETO

A hazaiak annak tudatában léptek pályára, hogy pontszerzésük esetén csoportjuk második helyén végeznek, és az egyenes kieséses szakasz első fordulójában nem kell játszaniuk.

A tét nagyságának megfelelően az első perctől szoros, izgalmas csata zajlott a pályán. Mindkét oldalon sok volt a hiba és a pontatlanság, ráadásul ritkán játszottak egyenlő létszámmal a csapatok: a találkozó első harmadában összesen hét kiállítást ítéltek a játékvezetők. A dánok a nyitott védekezés után – a kapusuk lecserélésével – létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak, de az ETO erre is fel volt készülve, és egy 6-2-es sorozattal ellépett 11-8-ra, de a szünetben ismét csak egy találat volt az előnye, írta az MTI.

FULL-TIME: What a #MOTW!💫 After thrilling 60 minutes, @audietokc_gyor won against @TeamEsbjerg with 29:28 and secured a spot in the #ehfcl quarter-finals! #HandmadeHistory pic.twitter.com/0ZNpxxSdlp

— EHF Champions League (@ehfcl) February 11, 2023