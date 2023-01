Kétszer meglökte a ketrecharcost egy bárban, többre nem maradt ideje

Az eset január 4-én egy spanyolországi bárban történt, ahol a veretlen MMA-harcos, az eddigi 13 mérkőzéséből 13-at megnyert Ilia Topuria énekes barátjával, Omar Montesszel múlatta az időt.

Egy játékgépnél álltak, amikor megjelent egy fekete kabátot viselő férfi, aki váratlanul kétszer is meglökte Topuriát.

Harmadik érintésre nem volt ideje, a ketrecharcos ugyanis több ütéssel a földre vitte.

🚨BREAKING NEWS 🚨

UFC #9 ranked Featherweight Ilia Topuria gets involved with Spanish singer Omar Montes in a bar fight! #UFC #MMA pic.twitter.com/rdjV7RM6Ct

— MMA DIRT (@MMADIRTcom) January 4, 2023