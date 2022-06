Rapport először kapott ki a sakkvilágbajnok-jelölti tornán

A Columbo sorozat Magyarországon is nagy sikert aratott, volt olyan része is, amit moziban játszottak itthon. A ballonkabátos nyomozót alakító Peter Falk is országszerte népszerű lett, miközben a kritikák is elsősorban az ő teljesítményével magyarázták a sorozat sikerét. Sőt, volt olyan epizód, ami a fél magyar sajtót kiborította 1976-ban.