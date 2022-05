Babát vár a tenisz új álompárja

A francia teniszező Gael Monfils felesége, a szintén teniszező, ukrán Elina Szvitolina vasárnap bejelentette, hogy babát vár.

„Szeretettel és boldogsággal teli szívvel, örömmel jelentjük be, hogy októberre kislányt várunk” – írta az Instagramon a világranglista egykori 3. helyezettje, aki egy fotót is közzétett, amelyen Monfils hátulról átöleli, és a kezét a hasára teszi.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October 👼🏽❤️ pic.twitter.com/y8EwwO6Htf

