Djokovic az ezredik győzelmével jutott tizenkettedszer döntőbe Rómában

A világelső Novak Djokovic bejutott a fináléba a római salakpályás tenisztorna férfi versenyében.

A 20-szoros Grand Slam-győztes szerb klasszis, egy héttel 35. születésnapja előtt a szombati második elődöntőben két játszmában nyert a norvég Casper Ruud ellen.

Welcome to the 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ wins club!

Djokovic is the fifth man in the Open Era to achieve this milestone 👏@DjokerNole | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/lQwIVN7Dpo

— ATP Tour (@atptour) May 14, 2022