Novak Djokovic felsóhajthat, nem kell Wimbledonban oltási igazolás

Nem lesz feltétel a koronavírus elleni védőoltás ahhoz, hogy a wimbledoni tenisztornán induljanak a játékosok.

A szervezők kedden jelentették be, hogy eltekintenek az oltásoktól, így a közismerten oltásellenes világelső, Novak Djokovic megvédheti címét a GS-tenisztornán. A szerb klasszis emiatt nem léphetett pályára a januári Australian Openen, de ennek ellenére is közölte, nem fogja felvenni az oltást, még akkor sem, ha ezzel újabb Grand Slameket bukik el. A wimbledoni torna szervezői korábban azt is bejelentették, hogy orosz és fehérorosz játékosok nem vehetnek részt a versenyen.

Djokovic pályafutása során hatszor nyert az All England Clubban, a legutóbbi három kiírás alkalmával nem talált legyőzőre.