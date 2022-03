Kiderült, hogy fogadásokat kötött, ezért idén nem játszhat az egyik NFL-játékos

Az egész idényre felfüggesztette az NFL Calvin Ridley, az Atlanta Falcons elkapójának játékengedélyét.

A 27 éves amerikaifocista azért került bajba, mert az előző idényben NFL-mérkőzésekre fogadott, amit a liga szabályzata szigorúan tilt. Ridley még a szezon közben szünetet kért a Falconstól magánéleti problémák miatt, a fogadásokat pedig novemberben kötötte. Ugyan az NFL nem tud róla, hogy befolyásolta volna a mérkőzések alakulását, a szabályzat miatt az egész 2022-es szezonról eltiltotta.

– írta ki nem sokkal a hír megjelenése után Ridley, aki tagadja, hogy fogadott volna, de azt is megígérte a szurkolóknak, hogy mindent meg fog tenni, hogy a 2023-as idényben csúcsformában legyen.

I couldn’t even watch football at that point

— CALVIN RIDLEY (@CalvinRidley1) March 7, 2022