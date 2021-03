Az úszókapitány megbízik Hosszú Katinkában, de változtat a válogatási elvein

Egy országból minden számban két úszó indulhat az olimpián, hazánkban pedig mindig nagy verseny van a két legjobb A szintes idő, avagy a kvóta elérése érdekében. A NOB és a nemzetközi úszószövetség a tokiói játékok elhalasztása ellenére elfogadja a 2019-ben úszott időket is, és emiatt Sós Csaba szövetségi kapitány – amint azt a DIGI Sport híradójának elárulta – változtat az eddigi válogatási elvein.

„Megváltozott a helyzet, és azért attól nem szabad eltávolodni, hogy az én feladatom az, hogy a legerősebb magyar csapatot indítsam Tokióban. Ha betartanám a korábbi válogatási elvemet – amit egyébként mindig betartottam –, akkor nem a legerősebb csapatot vinném. Ez okoz nekem fejtörést. Elképzelhető, hogy a védettséget halasztom, mert azért májusban lesz nálunk Budapesten minden bizonnyal egy Európa-bajnokság” – nyilatkozta Sós Csaba szövetségi kapitány.

Cseh László például hiába úszta meg az olimpiai A szintet 100 és 200 pillangón is, fiatalabb riválisai – a rövidebb számban Milák Kristóf és Szabó Szebasztián, a hosszabbikon Milák és Kenderesi Tamás – jobb idővel rendelkeznek. A 35 éves Cseh 200 vegyesen viszont benne van a top kettőben. Az ő és a többi úszó helyzete azonban az országos bajnokságon, és – ezek szerint – még a májusi Eb-n is változhat.

Azt gondolom, hogy nem a fiataljainkkal van a gond.

Az az alakulat, amely tagjai a magyar sport történetében először ifjúsági világbajnokok lettek úszásban – Milák Kristóf, Németh Nándor, Késely Ajna, de még Kenderesi Tamás és Kapás Boglárka is –, velük kapcsolatban nincsen kérdés, ők még a tavalyi, decemberi országos bajnokságon is kiváló időeredményeket úsztak. Olyat, mintha nem lett volna koronavírus. Ők nem kérdések a számomra, inkább az idősebb versenyzőimmel vannak ilyen jellegű gondjaim, és nekik is magukkal.”

A kapitány neveket nem említett, azt azonban kiemelte, hogy a Rióban taroló, de hamarosan 32 éves Hosszú Katinkában szinte vakon megbízik.

„Háromszoros olimpiai bajnok, és soha nem adott semmi okot arra, hogy az ember kételkedjen benne. Ilyen, vagy ennél nehezebb helyzetben volt, nem csak szakmai, magánéleti válságban is, és mindenkor jót húzott. Ő az olimpiai címvédő és világcsúcstartó két számban is, szó sincs arról, hogy a világ utolérte volna, vagy elment volna mellette. A hírek szerint nagyon keményen dolgozik, meglátjuk most, az országos bajnokságon, mire képes – én roppantmód bizakodó vagyok vele kapcsolatban.”

Sós Csaba a kérdéseire már a keddtől szombatig tartó országos bajnokságon is választ kaphat, az olimpiai indulók kilétére azonban vélhetően csak később derülhet fény.