Babos Tímea: Ideje tiszta vizet önteni a pohárba

Babos Tímea lemondta az Australian Open párosversenyének rajtját, miután állandó párja, a francia Kristina Mladenovic sérülés miatt visszalépett. A magyar játékos facebook oldalára feltöltött videóüzenetben úgy fogalmazott, ilyen rövid idő alatt nem talált megfelelő társat magának.

Babos hozzátette, ideje tiszta vizet önteni a pohárba és szeretné eloszlatni azokat a híreszteléseket, melyek szerint a kéthetes karantén alatt összevesztek Mladenoviccsal.

„Sem ő nem rúgott ki engem, sem pedig én őt, ez a döntés most ezekre a hetekre szól, aztán majd az Australian Open után egyeztetünk a hogyan továbbról” – jelentette ki a 27 éves magyar játékos, aki úgy fogalmazott, „sokkolta” őt, amikor Mladenovic közölte vele a döntését, melyet nehezen, de annak ellenére elfogadott, hogy furcsálja, ha sérült, miért nem a kisebb fizikai terhelést jelentő párost áldozta be korábbi partnere a jóval megeröltetőbb egyes helyett.

Emiatt nehéz napjaim voltak, az elmúlt három évben itt elért eredményeinkre alapozva ugyanis én most is úgy utaztam ide, hogy a győzelemért szállunk harcba. Bár voltak lehetőségeim arra, hogy másik párral induljok, de olyat, akivel a trófeáért küzdhettem volna, nem sikerült találni, ezért párosban nem indulok a versenyen. Inkább az egyénire koncentrálok, ami akár pozitívan is elsülhet