A ketrecharcos kiütötte ellenfelét, majd nem győzött bocsánatot kérni érte

Technikai KO-val ért véget a szombat esti UFC-gála egyik kiemelt meccse, a Uriah Hall és Anderson Silva közötti összecsapás. A meccs negyedik menetében Silva támadt, de a jamaicai ellenfele kitért és olyan jobbegyenest, amivel brazil ellenfele földre került. Ezután Hall sorozni kezdte ellenfelét, a bíró pedig leléptette Silvát.

Punishing ko uriah hall vs anderson silva ufc vegas 12 new pic.twitter.com/d6DutLuC0Q

Ezzel a vereséggel zárul a 45 éves MMA-s Anderson Silva pályafutása, ugyanis már a bunyó előtt lehetett tudni, hogy utoljára lép oktagonba. Tudta ezt Hall is, aki könnyek között esdekelt ellenfele megbocsátásáért a meccs után.

– vigasztalta Hall a legyőzött bajnokot.

"I love you… I'm so sorry."

🇯🇲 @UriahHallMMA & 🇧🇷 @SpiderAnderson embrace after the conclusion of #UFCVegas12. pic.twitter.com/ZYfBtavxMu

— UFC (@ufc) November 1, 2020