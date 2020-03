Kerti futball, online tesióra, szobabicikli-verseny – így edzenek a sportolók otthonukba zárva

Az első ilyen videót Gulácsi Péter, az RB Leipzig válogatott kapusa posztolta, aki háza udvarában a fal segítségével tartott labdás átmozgatást.

A magyar labdarúgó NB I-ben az utolsó európai bajnokságok egyikeként a múlt hétvégén még mérkőzéseket rendeztek, de aztán az MLSZ is belátta, nincs értelme a folytatásnak.

„A cseh és a német mintát követve egyéni edzésprogramot írtunk elő a fiúknak, amelynek betartását folyamatosan ellenőrizzük, s természetesen a telekommunikációs eszközök segítségével napi kapcsolatban vagyunk velük. Meghatároztuk a futásmennyiséget, illetve azt, milyen erőfejlesztő gyakorlatokat végezzenek, azaz normál edzésterhelést kapnak a kényszerszünet alatt” – nyilatkozta Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője.

A Magyar Kézilabda Szövetség is felfüggesztette minden bajnokságát, így a DVSC Schaeffler női kézisei sem vesznek részt csoportos edzéseken március 31-ig. A játékosok eddig az időpontig az edzők által kiadott egyéni edzéstervek alapján fognak edzeni.

De ez frappáns ötlet azért kipattant a helyiek fejéből: miután a diákok élete is megváltozott, és az iskolák digitális oktatásra álltak át, a DVSC rendhagyó reggeli tesiórával jelentkezik.

„A TV tornát természetesen idősebbek is elkezdhetik! Csatlakozz a csajokhoz és tornázz velünk! Kövess minket Facebook-oldalunkon vagy YouTube-csatornánkon minden hétköznap 7.40-től” – olvasható a klub hivatalos honlapján.

A spanyol Leganés futballcsapatának erőnléti edzője, Pol Lorente a Youtube segítségével, a nappalijából tart online foglalkozásokat.

A szakember nagyon vicces képet fest, ahogy kispárnára állva, az egyik lábán és fején wc-papírtekerccsel egyensúlyoz, de segítségül hívott ásványvizes palackot is, így mutatva be azokat a gyakorlatokat, amelyeket a játékosoknak otthon el kell végezniük.

A Real Madrid kapitánya, Sergio Ramos otthoni futógépen tréningezik.

Míg a Barcelona német kapusa, Marc-André ter Stegen az udvarban ugrókötelesgyakorlatokat végzett.

A múlt héten kiderült, hogy pozitív lett Callum Hudson-Odoi koronavírus-tesztje, így a Chelsea labdarúgója házi karanténba került. A háromszoros angol válogatott szélső már jobban van, olyannyira, hogy hétfőn egy videót is posztolt otthoni edzéséről.

De nem csak ő, az egész csapat házi karanténba került, klubtársa, Tammy Abraham is megosztotta, mivel foglalatoskodik a négy fal között.

A britek kétszeres olimpiai, háromszoros világbajnok, 2018-ban Tour de France-t nyert kerékpárosa, Geraint Thomas online versennyel tartja magát formában.

No racing for a while so I’m saddling up in the Tour of Watopia again tonight… Group B at 5pm GMT / 6pm CET on @gozwift – see you there! pic.twitter.com/Ow8kGnWNbw

A spanyolok Európa Játékok-győztes, ötszörös Európa-bajnok karateversenyzője, a tokiói olimpián is esélyesnek számító Sandra Sánchez sem állt le.

A Toronto Raptors kosarasa, Serge Ibaka is büszkén mutatta be kis hazai tornatermét.

– írta a Twitteren..

Built my own little gym at home during the self quarantine… need to stay in shape! I hope everyone is staying safe, following the experts advise and keeping positive and calm. 🙏 pic.twitter.com/GGXrTk64Nn

— Serge Ibaka (@sergeibaka) March 14, 2020