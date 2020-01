„Gyilkos vagyok” – üzente ellenfelének a magyar ketrecharcos

Karácsonykor is az önsanyargatást választja a magyar ketrecharcos

Január 25-én, a kaliforniai Inglewoodban rendezik majd a második legnagyobb ketrecharcos szervezet, a Bellator következő gáláját. Nekünk nem is a Julia Budd – Cris Cyborg főmeccs lesz az érdekes, hanem az előtte lévő találkozó:

a pehelysúlyú Borics Ádám ugyanis Darrion Caldwell ellen negyeddöntőzik a súlycsoport minitronáján.

Borics még tavaly nyáron hívta fel magára a nagyközönség figyelmét, amikor egy repülő térdessel földre vitte Aaron Picót, majd addig ütötte a riválist, míg a mérkőzésvezető közben nem lépett. A magyar sportoló a minitornán már túl van egy mérkőzésen, Pat Currant a második menetben intézte el.

A Pico elleni győzelme:

Most pedig ott tartunk, hogy a The Athletic írt róla egy külön cikket, amiben azt fejtegetik, Borics ádám lehet az egész torna fekete lova, hiába várta előzetesen mindenki Caldwell, vagy A.J. Mckee végső sikerét.

„A Pico elleni mérkőzés után nem csak Amerikában, hanem Magyarországon is ismertebb lettem. Azelőtt senkit nem érdekeltem, de akkor bizonyítottam mindenkinek” – mondta Borics a sportlapnak.

Pat Currant verte a torna első fordulójában:

Most a súlycsoport egyik nagyágyúja lesz az ellenfele, akinek a stílusát Picóéhoz hasonlítják. A magyar ketrecharcos szerint jó birkózó lesz a leendő ellenfele is, de nem jobb korábbi riválisánál, és amúgy is felkészül mindenre.

Belőle hiányzik a gyilkos ösztön. Én viszont gyilkos vagyok. Máshogy működöm. Jobban is bírom, úgyhogy öt menetre készülök fel. Ha levisz a földre, akkor majd felállok, mintha semmi sem történt volna. Ez nem birkózómeccs lesz. Ez az MMA. Ha csak birkózás lenne, akkor persze szétrúgná a seggem, de a ketrecharc az más, és bennem megvan a küzdőszellem.

Borics a kétezer lakosú Sirokról indult, ám be kellett látnia, hogyha sikeres akar lenni, akkor Amerikában kell felkészülnie, így egy ideje már Floridában edz. De minden meccsre magával viszi a magyar zászlót, mert fel akarja tenni a ketrecharc térképére Magyarországot.