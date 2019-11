Egyszer, de a legjobbkor vezetett Portóban a Kiel

Azok után, hogy vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2019-2020-as idényének legnagyobb meglepetését okozta a Porto azzal, hogy hihetetlen végjátékban 28-27-ben győzni tudott Kielben, szerdán hasonló körülmények között elbukott hazai pályán.

A BL-csoportkör nyolcadik fordulójában ugyanis a hétégi párosítások visszavágóira kerül sor, így a felek szerdán ezúttal Portugáliában csaptak össze.

A hazaiak nagyszerűen játszottak, a félidőben 16-14-re, a 34. percben 19-15-re is vezettek, a Kiel pedig csak futott az eredmény után.

Az utolsó két és fél perc előtt 29-27 volt a hazaiak előnye, a hajrában azonban már csak a németek találtak be. 29-29 után támadhattak, és végül a norvég jobbátlövő, Harald Reinkind a mérkőzésen először és utoljára vezetéshez – sőt, győzelemhez – segítette csapatát (29-30).

LATE DRAMA: Witness the moment that saw @thw_handball beat @FCPorto in the final seconds of their dramatic #veluxehfcl Group B encounter! 😮 pic.twitter.com/TTQ8Le3Iyi

— EHF Champions League (@ehfcl) 2019. november 13.