Jó az nekünk, ha két netes sztár összeveri egymást?

Egészen szokatlan bokszgálát rendeztek Los Angelesben: ugyan a programban szerepelt két címmeccs is (az egyiken Billy Joe Saunders kiütéssel védte meg WBO-övét), csakhogy azok szinte senkit sem érdekeltek, mindenki az este látványosságára, két népszerű youtuber pofozkodására volt kíváncsi. KSI és Logan Paul már másodszor húzott kesztyűt egymás ellen, becsülettel végigtolták a hat menetet, és a mérkőzésük komolyan felveti azt a kérdést, hogy vajon ebbe az irányba is elindul-e mostantól az ökölvívás.

Amilyen őrültségnek indult, annyira bejött

A Staples Centerben rendezett gálához vezető út első lépése még 2018 februárjában volt, az angol youtuber, KSI (Olajide Olatunji) ekkor bokszolt Joe Wellerrel a YouTube Bajnoki Övért. A bokszot kedvelők vélhetően nem jöttek lázba, mert hát kit érdekel, hogy két képzetlen amatőr püföli egymást, miközben minden héten látni profi gálákat is. A próbálkozás mégis bejött: élőben 1,6 millióan követték a meccset.

A győztes Olatunji alighanem felismerte, hogy van létjogosultsága ennek az egésznek, és még csak nem is kellenek az ökölvívás rajongói, mivel ezek a mérkőzések teljesen más közönséget mozgatnak meg – a követőket. Egyből ki is hívta a szintén a YouTube-on taroló amerikai Paul testvéreket, elsőre az idősebb, Jake mondott igent, de aztán átadta a helyet öccsének, Logannek.

Manchesterbe vitték az első gálát, amely elég komoly médiavisszhangot kapott, ami persze nem csoda, kettejüknek együtt 40 milliós követőbázisa van. Emiatt már a felvezető videók is brutális nézettséget hoztak, a Manchester Arénában rendezett mérkőzésre pedig

eladtak 21 ezer jegyet, ami már önmagában 3,5 millió dolláros bevételt hozott.

Élőben 2,25 millión követték a történéseket, közülük bő egy millióan még fizettek is a közvetítésért. Illegális streameken további milliók nézték meg, ahogy a két youtuber találkozóját kihozzák döntetlenre, ami után a Napnál is világosabb volt, hogy lesz visszavágó.

Ez már a profikat is érdekelte

A második felvonás már annyira érdekes volt, hogy lecsapott rá a szuperpromóter, Eddie Hearn és elvitte a Los Angelesbe, a két fiúval pedig 900 ezer dollárra szerződtek le, de ennél vélhetően többet fognak kapni a közvetítésből befolyt összegek miatt. Ahogy közeledett a gála, úgy lett egyre inkább kiemelt hír a legnagyobb sportoldalakon is. És ha őszinték akarunk lenni, rendesen fel volt építve az egész,

Paul edzője a kétszeres nehézsúlyú világbajnok Shannon Briggs volt, míg KSI Floyd Mayweather Jr. nagybátyjával, Jeff -fel készült fel az összecsapásra,

volt, míg KSI nagybátyjával, -fel készült fel az összecsapásra, a bevonulásoknál Justin Bieber és Rick Ross közreműködött,

és közreműködött, a lelátón pedig olyan sztárok voltak, mint Mike Tyson, Wiz Khalifa vagy épp Dan Bilzerian.

Az is sokatmondó volt, hogy a Staples csak jó lassan telt meg, a felvezetés teljesen mellékes volt, a címmeccsek alig mozgatták meg a nézőket. A hatmenetes főmérkőzésre viszont már 12 ezer ember gyűlt össze – nem sokan tudnak ennyi embert boksz miatt megmozdítani Los Angelesben. Elgondolkodtató az is, hogy ha fordított lett volna a sorrend, azaz ha a felvezetés során csapott volna össze Paul és KSI, akkor utána minden bizonnyal lelépett volna a közönség nagy része.

Még csak azt sem lehet mondani, hogy rossz lett volna maga a mérkőzés. A helyén kell kezelni persze, mégiscsak két amatőrről van szó, de azt meg kell adni nekik, hogy rendesen felkészültek és odatették magukat első profi fellépésükre, ami ha nem is volt magas színvonalú, de szórakoztató igen. És azt sem szabad elfelejteni, hogy komolyan kockáztattak mindketten, ekkora felhajtás mellett egy csúfos leszerepeléssel nagyot lehetett volna bukni, de emelt fővel hagyhatták el a ringet.

KSI nyert végül megosztott pontozással – ebben szerepe volt annak is, hogy Pault tarkóra mért ütésekért büntették. A meccs pedig a profikat is megmozgatta, nem volt mindenki elragadtatva a látottaktól, de azért a többi közt Amir Khan, Chris Eubank Jr. vagy épp Jessie Vargas is leírta a véleményét a Twitteren utólag.

Két random fiú, akik hülye videókat csináltak, most profi bokszolók lettek, megtöltötték a Staples Centert és milliók szeme láttára csaptak össze. Minden lehetséges

– tekintett vissza a gálára Logan Paul.

Ez a jövő?

Vélhetően nem most hétvégén nőtt meg ugrásszerűen a bokszrajongók tábora. De ahogy Hearn is elmondta, ez nem is volt cél, helyette az volt a lényeg, hogy olyanokat tudjanak odavonzani egy gálára, vagy akár a képernyő elé, akik egyáltalán nem, vagy csak minimálisan követik az ökölvívást.

A 12 ezer helyszíni néző és az 1 millió fizetős követő azt mutatja, hogy ez sikerült,

egy ilyen esemény pedig összességében nem rossz reklám magának a sportágnak, miközben nem szívja el a levegőt a profik elől, mert más közönségnek szól. Ugyan KSI kizárta a harmadik felvonás lehetőségét, de biztosan lesz majd más youtuber, akivel újra ringbe léphet.

Nem lehet összehasonlítani a kettőt, de Mayweather és Conor McGregor bokszmeccsét is sokan cirkusznak tartották a küzdősportok rajongói közül, mégis brutális pénzeket és tömegeket mozgatott meg végül. A sport még mindig kőkemény az üzlet, és ameddig a kassza tele van, addig tetszik vagy sem, lesznek ilyen gálák.

Kiemelt kép: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images