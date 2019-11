Majdnem öngyilkosságba kergette leggyorsabb atlétáját a doppingedző

Továbbgyűrűzik az Alberto Salazar körüli botrány, az utóbbi évek egyik legsikeresebb hosszútávfutó edzőjét a dohai atlétikai világbajnokság alatt hivatalosan is elítélték doppingvádak alapján, de úgy tűnik, ez még mindig csak a jéghegy csúcsa.

Miután Salazart eltiltották, a Nike sportszergyártó cég megszüntette az általa létrehozott oregoni közép- és hosszútávfutó csoport támogatását, ezzel be is zárta kapuit a 2001 óta működő Nike Oregon Project. A NOP-ot annak idején abból a megfontolásból alapították, hogy tudományos keretek között felkészülve sikerüljön megtörni a hosszútávfutás kelet-afrikai dominanciáját.

Kara Goucher, a 2007-es oszakai világbajnokság 10 ezer méteres versenyszámában ezüstérmet szerzett amerikai sportoló volt az első, aki elismerte: Salazar nyomást gyakorolt rá, hogy szedje pajzsmirigy-gyógyszereit (amelyeket nem írt fel neki az orvosa) csak azért, hogy ne hízzon el a terhessége alatt.

Ezt követte egy újabb merész nyilatkozat, amelyet a héten Mary Cain tett a New York Timesban. A még mindig csak 23 éves atléta 2012-ben csatlakozott Salazar projektjéhez, 2014-ben pedig 3000 méteren aranyérmet nyert az oregoni junior világbajnokságon.

Az álom onnantól kezdett el összeomlani, hogy a rendszer folyamatosan arra ösztönözte, veszítsen a súlyából.

