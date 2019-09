Győzelme után vizsgálat indult Michelisz Norbert ellen

Ugyan megszerezte a fordított rajtrácsos pole pozíciót Michelisz Norbert a magyar idő szerint vasárnap hajnali időmérőn, hiszen a tizedik helyen végzett, de egy büntetés miatt mégis a második helyről rajtolt el a kínai Ningpóban.

Michelisz így Andy Priaulx mögött és Thed Björk előtt, azaz a Link&Cós páros közé ékelődve kezdett és ugyan előzni nem tudott a rajtnál, de legalább a második helyét megtartotta. Az első körben több baleset is történt, nyolc versenyző is kiesett, köztük a bajnoki éllovas Esteban Guerrieri is.

Az ötödik kör végén hagyta el a pályát a sok baleset miatt beküldött biztonsági autó, és a versenybíróság a maximális két körrel megnövelte a távot, így 13 helyett 15 kört kellett teljesíteni a versenyzőknek. Michelisz a 10. körtől intenzíven támadta Priaulx-t a futamgyőzelemért. Sokkal gyorsabb volt a britnél, de mögöttük Tarquini is támadásokat indított, egyszerre kellett előre és hátra figyelnie. Egy manővernél az olasz mindkettejük elé került, és eközben Michelisz hátulról nekikoccant Priaulx-nak, aki ezután kiesett. A magyar pilóta autójának az eleje megsérült, de tudta folytatni a versenyt, és a 13. körben Tarquini visszaengedte maga elé, és innen már nem is engedte kicsúszni a kezéből a győzelmet, és az ezért járó 25 pontot – számolt be a michelisz.hu.

Michelsiz sorrendben a harmadik versenyhétvégén nyert futamot és 16 pontos előnnyel átvette a vezetést a bajnokságban Guerrieritől, méghozzá 16 pontos előnnyel. A végeredmény azonban még nem hivatalos, ugyanis vizsgálják a Michelisz és Priaulx közti ütközést.

A kínai WTCR-hétvégét lezáró harmadik futamot magyar idő szerint 9:50-kor rendezik, és az Eurosport 1 élőben közvetíti.