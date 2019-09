Addig rázta a pofonfát az NFL-es elkapó, míg kidobta a csapata

Most indult el az NFL centenáriumi szezonja, Antonio Brown pedig gondoskodott arról, hogy már az első napokban legyen elég beszédtéma. A Pittsburghből az Oaklandhez cserélt elkapónak sikerült annyira összevesznie a csapatával,

hogy két nappal a Raiders első mérkőzése előtt kidobta a klubja.

A 31 éves játékos alig járt edzésre az előszezonban, aztán óriási patáliát csapott a sisakja miatt (egy régit használ, amit a liga nem akart engedélyezni), majd látványosan összeveszett a Raiders általános igazgatójával, Mike Mayockkal, állítólag még veréssel is fenyegette.

Emiatt utólag bocsánatot kért, de a klubja teljesen jogosan megbüntette, amire Brown válasza az volt, hogy rögzítette, amit a főedzővel, Jon Grudennel beszélt, majd egy profin megvágott videóban mindezt közzétette – pedig Gruden ehhez nem járult hozzá.

Innen már tényleg csak egy lépés volt, hogy kivágják. Még azelőtt történt mindez, hogy a fizetése garantálttá vált volna, pedig erre az idényre 14 millió dollárt kapott volna, meg eleve, három évre 50 millióért írt alá. Ügynöke azt mondta, most csapatot keresnek neki.

Pedig Brown kifejezetten jó játékos, kétszer is övé volt a legtöbb elkapott yard, egy szezonban pedig a legtöbb elkapás. Csak hát már a Steelersnél is voltak ügyei, így inkább cserélték a tavasszal, majd az Oaklandnél is bizonyította, hogy nem egyszerű eset. Kérdés, ezek után lesz-e még csapat, amelyik leigazolja.

Nyitókép: Christian Petersen/Getty Images