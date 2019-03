Pár statisztika, ami bizonyítja, hogy Roger Federer egy félisten

Természetesen a 24.hu is beszámolt a legújabb tenisztörténelmi eseményről, Roger Federer századik tornagyőzelméről. A 37 éves, 20-szoros Grand Slam-győztes legenda a dubaji döntőben az új generáció egyik legígéretesebb tagját, a görög Sztefanosz Cicipaszt verte, így Jimmy Connors (109) után ATP-tornagyőzelmek terén második férfi játékosként lépte át a százas határt.

A svájci szupersztárt ünnepelve összeszedtünk néhány egészen elképesztő statisztikát, amely újból bebizonyítja, hogy Roger Federerhez nincsen fogható teniszező (sportoló?) a 21. században.

Ha belegondolunk, hogy Federer 19 évvel ezelőtt, 18 évesen, 2000. februárjában, Marseille-ben jutott be élete első ATP-döntőjébe, már az is külön megérne egy cikket, hogy micsoda teljesítmény a testet és az elmét ennyire megterhelő sportban ilyen hosszú ideig folyamatosan a csúcson tartani. Hihetetlen az is, hogy Federer első és eddigi utolsó trófeája között több mint 18 év telt el – legutóbbi ellenfele, Cicipasz még nem volt hároméves, amikor a svájci példaképe először győzni tudott Milánóban.

Federer a győzelmeit 30 különböző városban, 19 országban hozta össze: Halléban és Bázelben kilenc-kilenc, Wimbledonban és Dubajban nyolc-nyolc döntőt nyert meg. Ezeken a versenyeken összesen 548 meccset nyert, 4378 ászt ütött és pontosan 52152 percet töltött a pályán. Talán a meccspercek a legkeményebbek, ha belegondolunk, akkor csak a 100 tornagyőzelme során kerekítve 869 órát töltött a pályán. Ez 36 nap, amit a BBC úgy érzékeltetett, hogy ez elég lenne a komplett Harry Potter-szériát, azaz a nyolc filmet 44-szer egymásután ledarálni.

Ha valaki le akarta volna bontani a 100 győzelmet, ne fáradjon, itt vannak a pontos számok: 27 db Masters, 25 db ATP 250-es, 22 db ATP 500-as, 20 db Grand Slam és hat darab ATP vb-trófea van a svájci vitrinjében.

Noha az összmérleget tekintve Rafael Nadal dominálja kettejük párharcát (23-15), Federer a spanyol ellen nyerte a legtöbb (10) tornáját – Andy Roddick ellen hétszer, a jelenlegi világelső Novak Djokovic ellen hatszor, Andy Murray ellen pedig ötször győzött.

Federer leghosszabb, győztes döntőjét Roddick ellen vívta még 2009-ben, Wimbledonban. Akkor négy órára és 19 percre volt szüksége a győzelemhez, ami pontosan 202 perccel több, mint karrierje leggyorsabb fináléja, amelyet 2014-ben, David Goffin ellen nyert Bázelben.

Ha csak a borításokat nézzük, a 100 győzelemből 69 keménypályán, 18 füvön, 11 salakon és kettő úgynevezett szőnyegborításon történt. A 69 keménypályás győzelme is rekord, mögötte a rangsorban 56-tal jön Novak Djokovic.

A legnagyobb Federer-fanok joggal sírják vissza a 2006-os évet, kedvencük legjobb szezonját, ugyanis akkor végül 12 tornagyőzelemnél állt meg. Előtte 2004-ben és 2005-ben is 11-11 trófeáig jutott, azóta mindössze egyszer, 2016-ban maradt trófea nélkül. Azt már álmunkból felkelve, kívülről fújjuk, hogy a 2017-ben borzasztó mélységekből felálló legenda összesen 310 hétig vezette a világranglistát, és ez mondanunk sem kell, rekord.

A számok nem hazudnak, a 39. születésnapját idén augusztus 8-án ünneplő Roger Federer nem lassít. Közel a 40-hez is tovább írja a legendáját. Mi pedig szerencsések vagyunk, hogy végigkövethetjük ezt a páratlan karriert.