David Beckham levideózta az irodáját, így mindenki láthatta, hogy a királyi család egyik tagjáról is lóg kép a falán

David Beckham nemrég egy új Instagram-videójában az irodájából jelentkezett be azzal a felütéssel, hogy „Tudom, hogy kora reggel van, szó szerint most sétáltam be az irodába”. Ahogy erről beszélt, a szemfülesek kiszúrták, hogy az iroda falán bekeretezve lóg egy képkeretben II. Erzsébet királynő portréja.

Beckhamnek több találkozása volt már a néhai uralkodóval, először 2003-ban, mikor megkapta a Brit Birodalom Rendje kitüntetést a futballban nyújtott szolgálataiért (felesége, Victoria 2017-ben kapta ezt a divat és jótékonyság terén végzett munkájáért), írja a People.