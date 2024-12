MNB-székház: felújításból feljelentés

Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte Vadai Ágnes (DK) kérdését arról, hogy vizsgálják-e az MNB-székház felújításával kapcsolatos esetleges jogsértéseket. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bírálja el a feljelentést. Az ügyet Bátonyi Péter a Partizánnak adott interjújának előzetesével robbantotta ki. Még kormányfőtanácsosként beszélt arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Szabadság téri székháza kiváló állapotban volt, mégis az a döntés született, hogy teljesen felújítják, „ráépítenének egy üvegdobozt”, ami az eredeti, Alpár Ignác tervezte védett tetőszerkezet elbontásával járt.

Erről vasárnap beszélt, hétfő reggel az ügyfélkapuján arról tájékoztatták, hogy kirúgták. Bátonyi Péter is feljelentést tett, ellene is feljelentést tett az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tárca pedig hivatali visszaélés és hamis vád miatt. A műemléki referens szerint Matolcsy György jegybankelnöknek ők jelezték, hogy ezt nem lehet megcsinálni, amikor pedig azzal érveltek, hogy Orbán Viktornak is tetszik a terv, felállt és jelezte: a miniszterelnöknek nincs építési hatósági jogköre. Mások nem voltak finnyásak, megvalósult a ráépítés.

Nem vagyok hatóság.

A kormányfő is ezzel cáfolta az RTL Híradónak, hogy nála járták ki, hogy üveg-panorámatető épüljön a Magyar Nemzeti Bank több mint 100 éves, műemléki védelem alatt álló épületének tetejére. Lázár János szerint az kérdéses lehet, hogy jó-e a döntés, az nem, hogy jogszerű. Az MNB is azt közölte: minden törvényes.

Bátonyi Péter a minap a HVG-nek arról beszélt, hogy a kormány a jogszabályok formaságait kínosan betartja.

Az államtitkárok, helyettes államtitkárok azért vannak a rendszerben, hogy a politikai és vele összefonódó gazdasági elit kéréseit kijárják, amiket egy autonóm közigazgatás nem engedélyezne. Minden, számukra fontos beruházást kiemeltnek minősítenek, leszűkítették azoknak a körét, akik egy-egy döntést megtámadhatnak, ha pedig nem megfelelő számukra a szakvélemény, íratnak másikat.

A művészettörténész azt mondta: újabb feljelentéseket tesz, minden a Partizánban elmondott állítását igazolni tudja, hiába rúgták ki már a műsor előzetese után, mert már fél éve gyűjtötte a bizonyítékokat a törvénysértésekre, minden szavát alá tudja támasztani dokumentumokkal. Bátonyi Pétert a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) védi majd.