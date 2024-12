Szentesi Éva a Till Tamás-ügyről: Ezek milyen törvények? Kinek a törvényei?

Az ORFK kedden sajtótájékoztatón közölte, hogy huszonnégy év után kiderült: Till Tamás gyilkosa a most 40 éves F. János volt. Az akkor még csak 16 éves elkövető 2000 májusában puszta kézzel bántalmazta egy tanyán a 11 éves kisfiút, majd egy ácskapoccsal agyonverte. Ezután talicskába tette a gyerek holttestét, majd áttolta a melléképületbe, és elásta, tudva, hogy a tanya tulajdonosa le akarja azt betonozni. A holttestet az idén nyáron bebetonozva találták meg a bajai ingatlanon. F. János mégis szabadon távozhatott a rendőrségről, mert tette már 2015-ben elévült.

Később kiderült, a Fidesz a törvény módosítására törekszik. A kormánypárt közlése szerint a szokatlan és elfogadhatatlan helyzet azonnali választ kíván, ugyanis szembemegy minden jóérzésű ember erkölcsi elvárásával. A Fidesz-frakció haladéktalanul törvénymódosítást is kezdeményez, hogy ne évüljenek el soha, semmilyen körülmények között az ilyen bűntettek, közölték.

Eközben a hazai celebvilág sem maradt szótlan az ügyben. Szentesi Éva például azt írta:

Egy tizenegy éves korában eltűnt kisfiút megtalálnak huszonnégy év után, és nem sokkal később a gyilkosát is, aki be is vallja tettét, aztán szabadon engedik, mert az ügy elévült és amúgy is tizenhat éves volt akkor, amikor gyilkolt… ezek milyen törvények? Kinek a törvényei?