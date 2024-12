Negyedére eshetett vissza a külföldi dolgozók beáramlása

Hosszú évekig töretlenül emelkedett a külföldi dolgozók száma Magyarországon, az idei év azonban ebben is változást hozott: az elmúlt hónapokban már nem növekedett a harmadik országbeli dolgozók létszáma az országban, írja a Portfolio.

A KSH legfrissebb adatai szerint ősszel halszálnyival 100 ezer fő alatt volt a külföldi munkavállalók száma itthon, aminek a legfőbb oka az ipari termelésben tapasztalható, közel 5 százalékos visszaesés a tavalyi év ugyanezen időszakához képest, erről már Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezető-tulajdonosa beszélt a lap megkeresésére.

Hozzátette, mindez úgy lehetséges, hogy vannak olyan külföldi dolgozók, akik elhagyják az országot, de éppen csak annyian jönnek, amennyien távoznak is.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója is.

Nem állt le a külföldiek behozatala, de a töredékére zuhant

– mondta a szakértő.

Megjegyezte, az idei évben a külföldiek beáramlása negyedére eshetett vissza a tavaly érkezett munkavállalók számához képest.

Az autóipar és az építőipar gyengélkedik, ezért ezekben a szektorokban voltak olyan elbocsátások, amelyek jelentősen érintettek külföldi munkavállalókat is, magyarázta. Úgy folytatta, ezzel ellentétben például a szállítmányozás, a logisztika és az élelmiszeripar kevésbé sínylette meg az elmúlt egy évet, ide továbbra is nagy számban érkeznek külföldiek. A legnagyobb létszámban továbbra is a filippínók és a vietnámiak jönnek, de az indiai és indonéz dolgozók létszáma is emelkedett.