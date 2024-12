53–41% – eladja az MTA a kutatóhálózati ingatlanjait az államnak 

A Magyar Tudományos Akadémia szerdai rendkívüli közgyűlése rendkívül szoros szavazással megszavazta, hogy az Akadémia adja el a kormány által kínált 80 milliárd forintért az értékbecslés szerint 130 milliárdot érő kutatóhálózati ingatlanjait az államnak, írja a 444.hu.

A lap úgy tudja, a közgyűlésben rendkívül nagy vita volt, melynek a végén 53–41 százalékos arányban szavazták meg, hogy az ingatlanvagyonért tett ajánlatot az Akadémia elfogadja. A többiek tartózkodtak.

A cikkben emlékeztetnek rá, hogy az MTA rendkívüli közgyűlését azért kellett sürgősséggel összehívni, mert a menetrend szerint csütörtökön az Országgyűlésben a kormánytöbbség már el akarja fogadni az úgynevezett HUN-REN törvényt. A törvény érinti az akadémiai ingatlanvagyont is, vagyis a kutatóhálózattól egyébként 2019-ben megfosztott Akadémia hozzájárulását nem lehetett megúszni.

Most, hogy elhárult minden akadály, az új struktúrában a kutatóhálózat önálló jogállású, nem állami intézmény lesz, melyet egy irányító testület fog vezetni. Ennek tagjait a miniszterelnök nevezi ki, majd a testület a későbbiekben maga dönt az újabb tagjairól.

Freund Tamás MTA-elnök a közgyűlés utáni rövid sajtótájékoztatón történelmi döntésről beszélt, elismerve, hogy a négy óra hosszúságú közgyűlésen nagy vita volt. Freund elárulta, hogy nagy bizalmatlanság volt az elmúlt évek tudománypolitikai döntései után, de ő most biztos benne, hogy „ha a kormány betartja az ígéreteit, megnyugodhatnak a kedélyek, és jó irányba indulhat el a HUN-REN kutatóhálózat”, ezért személyesen igennel szavazott.

Freund szerint a kormány elfogadta az Akadémia több módosító javaslatát is. Még szerda este is, amikor Orbán Viktor úgy döntött, hogy az MTA elnöke plusz jogokat kap a kutatóhálózat feletti új irányító testület tagjainak kiválasztásában: Hankó Balázs miniszterrel együtt neki is véleményezési joga lesz az IT tagjairól.