Delhusa Gjon: Ha én szabálytalanul parkolok, az azért történik meg, mert őrület van a városban, telt ház van Budapesten

Delhusa Gjon az utóbbi hónapokban folyamatosan tilosban parkol Újbudán – állította keddi Facebook-bejegyzésében a kerület alpolgármestere, Kreitler-Sas Máté. A politikus azt írta, közterület-felügyelői intézkedést kezdeményeztek a táncdalénekessel szemben, aki erre bocsánatkérés helyett „dühöngött, majd rendőrigazolványt kezdett mutogatni, végül közölte, hogy ő már énekelt annyit az életében, hogy jár neki a rendőrségi igazolvány”.

A Blikk megkereste Delhusa Gjont, aki máshogyan emlékszik a Kreitler-Sas által leírt esetre. Az előadóművész elismerte, hogy szabálytalanul parkolt, de mint mondta, erre mindig megvan az oka.

Hogy ha én szabálytalanul parkolok, akkor az azért történik meg, mert őrület van a városban, telt ház van Budapesten. Én is, mint sokan mások, néha kénytelen vagyok így eljárni, mert különben elkésnék fontos megbeszélésekről, tárgyalásokról és hiába keresek, nem találok parkolóhelyet

– magyarázta az énekes, kiemelve, ez számára csakis a legvégső megoldás.

Nem vagyok egy szabálysértő fajta, de akármilyen szabályos akarok lenni, nem találok parkolóhelyet. Ebben az esetben is az történt, hogy rákényszerültem, ráadásul egy eldugott helyen, ahol nem zavartam senkit

– emlékezett vissza Delhusa, akit elmondása szerint öt közterületes fogadta, amikor visszatért az autójához.

Fontos mindenekelőtt kijelenteni, hogy kifizettem a bírságot. Emlékszem erre az esetre, minden békésen kezdődött, emberi módon próbáltam rendezni a dolgot, de gyakorlatilag öten álltak körül… Tanácstalanul néztem a fogadóbizottságra, még viccelődtem is, hogy most akkor énekelnem kell? Ők elkezdték idézni az ilyen meg olyan szabályokat, lengetni a különböző igazolványokat. Erre mondtam, hogy ilyen nekem is van