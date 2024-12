Amsterdam–Maccabi: megkezdődött a támadók pere, egy esetben gyilkossági kísérlet a vád

Amszterdamban megkezdődött a bírósági per az Ajax Amsterdam–Maccabi Tel Aviv futballmeccs után az izraeli szurkolók ellen elkövetett támadások gyanúsítottjaival szemben. A hét vádlott ellen nyilvános erőszak miatt indult el az eljárás, de egy esetben emberölési kísérlet is szerepel a vádiratban – közölte a The Guardian.

A 19 és 32 év közötti férfiak az amszterdami kerületi bíróságon jelentek meg szerdán – közölte a holland ügyészség.

A Maccabi Tel Aviv szurkolóit november 8-án a hajnali órákban megtámadták a város egyes részein, miután a közösségi médiában hangoltak a csoportos erőszakra.

A támadás felháborodást váltott ki Izraelben és a holland politikusok körében: antiszemita indíttatású akciónak minősítették az esetet. Mintegy 50 ember szenvedett könnyebb sérüléseket, öten kórházba kerültek. Az amszterdami rendőrség 63 embert vett őrizetbe, de a többségüket rögtön elengedték. Az izraeli hatóságok négy külön repülőgépet indítottak Hollandiába, hogy a több ezer szurkoló gyorsan elhagyhassa az országot.

A Guardian szerint szerdán elsőként egy 19 éves monnickendami férfinek kellett a bíróság elé állnia, akit a Johan Cruyff Aréna körüli összecsapások nyomán vádolnak nyilvános erőszakkal. Az ügyészség szerint a férfi antiszemita szlogeneket is kiabált és kővel dobálta rendőröket. Emellett vádat emeltek ellene a nyilvános erőszakkal és a tűzijátékok illegális birtoklásával kapcsolatos információk megosztása miatt is.

A legsúlyosabb váddal, az emberölési kísérlettel egy 22 éves eindhoveni férfinak kell szembenéznie. Ő a Dam tér közelében vett részt a támadásokban.

A brit lap szerint további hat személy ellen a későbbiekben történhet meg a vádemelés. Közöttük három kiskorú is van.

Vádat emeltek a Maccabi-szurkolók ellen is, akik provokatív viselkedést tanúsítottak a meccs előtt

– áll a holland ügyészség közleményében.