Nem éri meg összenöveszteni a szemöldökünket

A modern sport üzlet, a játékos is a márka része. Sok sportoló látta meg az ebben rejlő lehetőséget, van, aki nemes céllal, mások üzleti megfontolásból védették le a hajukat, szemöldöküket, esetleg egy-egy nyilatkozatukat. Megint mások szimpla trollkodásból.

Colin Kaepernick haja és arca

Ahhoz képest, hogy nem is játszik, az NFL körül minden Colin Kaepernickről szól, sőt, a Nike hidegrázós reklámja óta már a ligát is kinőtte az irányító. Emlékezhetünk rá, a most 30 éves játékos a 2016-os előszezonban egyszer ülve maradt az amerikai himnusz alatt, a következő mérkőzésen pedig féltérdre ereszkedett a nemzeti dal idejére. Mikor megkérdezték erről, azt mondta, nem fog egy olyan ország zászlaja előtt tisztelegni, ahol mindennapos az elnyomás, és ahol a feketék elleni rendőri túlkapások megtorlatlanul maradnak.

Kaepernick ezzel a térdeléssel olyan mozgalmat indított el, ami mind a mai napig része az NFL-nek. Az irányító abban a szezonban még játszott, ám az idény után kilépett a szerződéséből a San Francisco 49ersnél, azóta sem volt senki, aki alkalmazta volna. Bár sokakban felmerült, hogy szerződtetnie kellene a 49ersnek, de nemrég elmagyaráztuk, ez miért nem fog bekövetkezni:

Kissé váratlanul a Nike volt a cég, amelyik beállt a sportoló mögé és leforgatta az elmúlt évtizedek legfajsúlyosabb reklámját, aminek üzenete, hogy az emberek igenis merjenek kiállni amellett, amiben hisznek, még akkor is, ha ezzel feláldoznak mindent mást, mint ahogy Kaepernick is tette.

2018-at írunk, úgyhogy az emberek gyakorlatilag az első sokkból feleszmélve elkezdtek mémeket gyártani a Nike-kampány kapcsán, Colin Kaepernick és a hozzá tartozó Inked Flash le is védette a sportoló hajának és arcának fekete-fehérben való megjelenítését. Különböző termékeken így is találkozhatunk vele (Amerikában főleg), csakhogy az abból befolyt összeget Kaepernickék kezelik és a befolyt összeg jótékony célra megy majd.

JUST IN: @Kaepernick7 applies for a trademark to an image of himself, intends to use to merchandize and to connect it with self-empowerment & education https://t.co/QMfJshzz89 pic.twitter.com/lwzWZdMZwI — Darren Rovell (@darrenrovell) 2018. október 10.

Anthony Davis szemöldöke

2012-ben kevés egyértelműbb dolog volt annál, minthogy Anthony Davist viszik el az NBA draftjának első helyén, a 208 centiméter magas center azóta is bizonyítja, hogy ő lesz az elkövetkező évek egyik, ha nem a legmeghatározóbb kosarasa. Davisnek amellett, hogy ipari mennyiségben szállította a dupla-duplákat volt még egy ismertetőjele:

a szemöldöke.

Jellegzetes, összefüggő szőrcsík húzódik a játékos szeme feletti területen, már szállóige vele kapcsolatban, hogy Fear the brow (féld a szemöldököt). A játékos még át sem lépte az NBA küszöbét, máris levédette a szemöldökét és annak ábrázolását.

Nem akartam, hogy az emberek miattam növesszék össze a szemöldöküket és ebből pénzt reméljenek, úgyhogy a családommal úgy döntöttem, inkább levédetem a formáját, mert az enyém annyira különleges

– indokolta döntését még egy 2012-es interjúban, bár az igazat megvallva, az összenőtt szemöldök azért nem olyan egyedi jelenség.

Anthony Davis egyszer megviccelt mindenkit egy videóban, sokan elhitték, hogy belenyírt a védjegybe, de mindannyiunk szerencséjére a szemöldök él és virul.

The people have spoken, time for a little change… pic.twitter.com/i5GiGdMei9 — Anthony Davis (@AntDavis23) 2018. március 31.

Itt vagyok, szóval nem büntethetnek meg

Marshawn Lynch kicsit olyan az NFL-nek, mint Kimi Räikkönen a Forma-1-nek: jól áll neki, hogy a hivatalos megjelenéseket látványosan a háta közepére kívánja, könnyen tudunk vele azonosulni. Az arckifejezések, amiket vág, a nyilatkozatok, amiket ad – instant mém lesz mindegyikből. A 2015 februári Super Bowl előtt azonban olyat tett, amire tényleg senki sem számított.

Bármit kérdeztek tőle, azt válaszolta: I’m just here so i won’t get fined (Itt vagyok, szóval nem büntethetnek meg). 29 alkalommal felelte ezt.

4 perc 51 másodpercig tartott a sajtótájékoztatója, majd Lynch – aki stopperrel mérte az eltelt perceket – felállt, azt mondta idő van, és kisétált a teremből. Ezzel le is tudta a kötelező megjelenést, amit az NFL elvár a játékosoktól. Lynch emellett megspórolt magának 500 ezer dollárt, ekkora lett volna a bírság, ha nem áll ki az újságírók elé. 200-an várták, hogy mikrofon elé üljön.

Lynch nem csak a védőjátékosok között, az üzleti életben is jól mozog, levédette a szállóigévé vált mondatot. Ugyanezt tette korábban a Beast Mode kifejezéssel is, ami azt hivatott leírni, amikor leszegett fejjel, a kezében a labdával, a nyakán több játékossal teszi meg a yardokat. Például így:

Nem válaszolok, ez egy hülye kérdés, haver

Vége a mérkőzésnek, a játékos még a meccs hatása alatt van, de oda kell állnia az újságírók elé, a fontosabb kérdéseket már feltették, ám még mindig van, aki szeretné, hogy a sportoló neki is válaszoljon – egy ilyen alkalom tökéletes táptalaja az igazán kínos pillanatoknak. 2012-ben Bryce Harpernek, a Washington Nationals baseballosáknak szegezték azt a kérdést, hogy milyen kanadai sörrel kíván ünnepelni egy találkozót követően.

Erre nem válaszolok, ez egy hülye kérdés, haver

– mondta Harper, az internet meg ezután, ahogy oly sokszor tette már, felrobbant.

Harperéknek volt annyi eszük, hogy a tweetek rohamos növekedését látva már másnap levédették a hülye kérdéses részt (That’s a clown question, bro).

2015-ben váratlan helyen, a Fehér Ház sajtótermében hangzott el ismét a kijelentés. Az akkori brit miniszterelnök, David Cameron mondta azt, Barack Obama sokszor havernak hívja, ami után Obama sajtófőnökét, Josh Earnestet kérdezték, hogy az amerikai elnöknek vannak-e különböző becenevei a világ vezetői között.

Hogy egy helyi baseball-játékost idézzek: ez egy hülye kérdés, haver

– hangzott Earnest válasza.

Természetesen Conor McGregor ebből sem maradhat ki

Az ír ketrecharcos esete kicsit eltér a többiekétől, mindenesetre érdekes, képet kapunk a sport egy olyan részéről is, amiről ritkábban hallunk. Conor McGregor valóságos kultuszt épített maga köré, megjelenésével, trash talkjával, na meg persze az eredményeivel olyan magasságokba jutott el, hogy az oktagonból kilépve, a ringben csaphatott össze a bokszlegenda Floyd Mayweather Jr.-ral. Hiába kapott ki, csak ezzel a bunyóval keresett 100 millió dollárt, mint ahogy a legutóbbi, Habib Nurmagomedov elleni – szintén vesztes és botrányos véget ért – mérkőzéséért is kapott 3 milliót.

McGregor évek óta pörög a hírekben, tökéletes ember egy márka népszerűsítésére. Ugyanakkor nem könnyű személyiség a ketrecen kívül sem, ebből a Reebok kapott egy kis ízelítőt:

bár 2015 óta működnek együtt McGregorral, az ír egyszer beperelte őket.

Ennek oka az volt, hogy a sportszergyártó a ketrecharcos teljes nevével ellátott ruhákat dobott piacra, a sportoló azonban az unió területén belül birtokolta a saját nevével ellátott termékek jogait, és azzal érveltek, hogy a Reebok húzása összezavarja az embereket. A hágai bíróság McGregornak és ügyvédeinek adott igazat 2016-ban, a cégnek 5 millió forint körüli összeget kellett fizetnie az írnek kárpótlásul.

A nyitóképen Anthony Davis és legendás szemöldöke. Fotó: Sean Gardner/Getty Images