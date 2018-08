Tömeges bukás a Vueltán

A francia Tony Gallopin nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny, a Vuelta a Espana hetedik, pénteki szakaszát, összetettben továbbra is honfitársa, Rudy Molard vezet. 17 kilométerrel a cél előtt volt egy tömeges bukás, ami szétszakította a pelotont. Az összetett második helyén álló Michal Kwiatkowski is lemaradt emiatt, vissza is esett emiatt a hatodik helyre. Molard előnye így 47 másodperc Alejandro Valverde előtt.

‘We knew this would be an issue!’ 💥

The peloton runs into a bit of trouble here! 😦#LaVuelta18 pic.twitter.com/ao0Cqss3Eg

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2018. augusztus 31.