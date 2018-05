Ez történik, ha egy profi ketrecharcos beletalpal az arcodba

A szombati UFC 224-en összecsapott egymással Lyoto Macheda és Vitor Belfort is. Az ütközetnek a 39 éves Macheda vetett véget egy mesteri rugással:

a fedezék között sikerült betalálnia, Belfort azonnal elterült, a meccsnek pedig azonnal vége szakadt.

Here is the footage of Lyoto Machida’s second-round knockout victory over Vitor Belfort. pic.twitter.com/AXaFOmzpqq

— ‘El Chapo’ Nissi Icasiano (@Nissi_Icasiano) 2018. május 13.