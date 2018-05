Magyar ketrecharcos KO-ja volt a legszebb áprilisban

Az mmajunkie.com megszavaztatta az olvasóit arról, hogy melyik volt a legszebb ketrecharcos kiütés áprilisban. Az öt jelölt között ott volt Borics Ádám, aki még a budapesti Bellator-gálán szállt bele térddel ellenfele, az orosz Teodor Nikolov fejébe a második menetben, riválisa nem is tudta folytatni.

A szavazatok több, mint 55 százalékát kapta Borics akciója, így ez lett április legszebbje.

Ádám Borics absolutely outclassed Teodor Nikolov on the feet, capping off his performance with this spectacular flying knee. I would love to see him and Gallagher get rebooked. #Bellator196 pic.twitter.com/7qATsdoTDc

— Kyle Johnson (@Maldobabo) April 7, 2018