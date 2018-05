Nora Mörk is benne van a győriek meccskeretében

Szombaton 15.15-től, a budapesti Papp László Sportarénában lép pályára a Győri Audi ETO KC, amely a román CSM Bucurestivel elődöntőzik a női kézilabda Bajnokok Ligája Final Fourjában. A címvédő kapcsán az EHF Twitter-oldala tette közzé, hogy

Nora Mörköt jelölték a meccskeretbe.

Big news for all @audietokc_gyor fans as Nora Mørk has been named in the squad for today's match against #CSMBucurest at 15:15 (CET). At this point, we don't know what role she will play if at all! Watch https://t.co/IxekV9snwB to find out if she features #Budapest2018 #ehffinal4 pic.twitter.com/Gx9g1mzx9H

— EHF Champions League (@ehfcl) May 12, 2018