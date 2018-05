Kézi-BL: két győri az álomcsapatban, Ambros Martín a legjobb edző

Két játékos és Ambros Martín edző került a női kézilabda Bajnokok Ligája szezonjának álomcsapatába a címvédő Győri Audi ETO KC-ből, írja az MTI.

Check the final selection of the All-star team vote. 🌟

Fans, media and experts all had their say. Read more here https://t.co/cJup918enS @audietokc_gyor @rostovhandballe #CSMBucuresti #FCMidtjylland@VardarZRK @MetzHandball @RKKrim#ehffinal4 #ehfcl #budapest2018 pic.twitter.com/PV1aLlw2p2

— EHF Champions League (@ehfcl) May 11, 2018