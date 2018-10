Falus Gábor: Miniszterelnök úr, kérem a meccsemet!

Levél miniszterelnök sporihoz.

Kedves Viktor!

Egyszerű magyar állampolgárként tisztában vagyok azzal, hogy ez a megszólítás túl bizalmaskodónak tűnhet az ország miniszterelnökével szemben, akinek nap mint nap ezernyi gonddal kell megküzdenie. Mentségemre szolgáljon, hogy ezúttal nem a botrányt botrányra halmozó egészségüggyel, nem az oktatás súlyos gondjaival, még csak nem is a finnugor és türk gyökereket majdan feltáró magyarságkutató intézet tervezett megalakulásával, avagy a hosszúra nyúlt török hódoltság történelmi hatásaival foglalkoznék, hanem egy, az ön számára is különösen fontos témával.

A labdarúgással.

Azzal a sokak számára még mindig népszerű sportággal, mely több évtizede hozzám is ugyanolyan közel áll, mint önhöz. Igaz, én nem tudok stadionokat építeni, nincs hozzá se pénzem, se hatalmam, de nézőként figyelemmel kísérem a tévécsatornákon látható hazai és külföldi meccseket. Szeretném hangsúlyozni, hogy az OTP Liga meccseit is, olykor odáig merészkedem, hogy a közszolgálati sportcsatornán végignézek egy Felcsút-Mezőkövesd vagy egy Haladás-DVTK derbit is. Igaz, e küzdelmet látva olykor azon kapom magam, hogy közben elbóbiskolok, de hát tudom én, hogy a hazai produktumot meg kell becsülni, még akkor is, ha az egyszerű szurkoló számára megfejthetetlen, miként kerülhetett magyar klubba egyik-másik külföldről szerződtetett, gyenge képességű légiós, aki semmiféle erősítést nem jelent, csak a pénzt viszi.

A külföldi derbik persze több örömet okoznak. Ha drága ideje engedi, bizonyára ön is szívesen nézi például a spanyol bajnoki meccseket, a La Liga küzdelmeit, ahol van iram, küzdelem, ahol technikailag magasan képzett játékosok sora igyekszik megszolgálni a bizalmat, hogy pályára léphet. Ez a bajnokság, amelynek közvetítését a Sport TV-ről a Spíler 2-re vitték, augusztus 18-a óta tart, azóta több ezer, a jó focit kedvelő sok ezer sorstársammal egyetlen meccset sem láttam. Pedig közeledik október 28-a, vasárnap, amikor 16 óra 15 perckor kezdődik az El Classico, a Barcelona-Real Madrid, amit most sok ezer, a spanyol topderbit korábban rendszeresen végigszurkoló hazai focikedvelő nem láthat.

A Digi és a UPC előfizetői – ez utóbbiak közé tartozom én is – biztosan nem, a telekomosok igen. De egy közlemény szerint ők is csak december végéig láthatnak spanyol meccseket, utána ki tudja, mi lesz, még az sem világos, tárgyalnak-e az érintettek a helyzet megoldása érdekében. Az előfizetők – beleértve a DIGI és a UPC ügyfeleit is – tájékoztatása elmarad, de ehhez más, ennél jóval fontosabb ügyekben hozzászokhattunk.

Ha most erre azt mondja miniszterelnök úr, hogy önnek mi köze ehhez, pusztán üzleti ügyről van szó, elvégre Andy Vajna vette meg a spanyol meccsek közvetítési jogait, s majd ha megállapodik a kábeltévés szolgáltatókkal, mindenki megnyugodhat. Világos, de hogy ez mikor lesz, az rejtély. Egyes hírek szerint túl sokat kér, amit egyelőre nem akarnak megadni neki. Andy Vajnát persze kizárólag a pénz érdekli, a szivarfüstje takarásában szeret mindig jól járni, ami a kaszinóival sikerült is, amikor egységeit, sokak megrökönyödésére, nem kapcsolták be az adóhatóság elektronikus rendszerébe. A piaci melegszendvicsárus persze bekerült ebbe a rendszerbe, mert rendnek kell lennie.

Addig pedig csak egy szűk kör láthatja az El Classicót. Ámbár lehet, hogy számomra van megoldás, miniszterelnök úr. Amikor az elmúlt napokban telekomos szomszédomnak elpanaszoltam, miért bosszankodom, nagyvonalúan felajánlotta, hogy a derbit megnézhetem nála. Én pedig felajánlottam, hogy viszek két 2Rule mezt, amiben végigszurkoljuk a meccset.

Elvégre támogatni kell az egyre erősödő hazai vállalkozásokat.

