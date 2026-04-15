Ez a két kedvelt növény a gyakorlott kertészek rémálma

Van két olyan növény, amely rengeteg kertben megtalálható, hiszen azon túl, hogy mutatósak, gyorsan is fejlődnek, de van egy nagyon komoly hátulütőjük: beteríthetik az egész kertet, kiszorítva onnan a többi növényt.

A 168.hu cikke szerint az egyik szóban forgó faj a a gyöngyvirág. A finom, fehér, csengettyűszerű virágai, a sűrű, zöld levélzete a látvány szempontjából is tökéletes választásnak tűnik, különösen akkor, ha a kert egy árnyékosabb szegletébe szeretne elültetni valamit, ahol korábban egyetlen más faj sem volt képes életben maradni.

A probléma a vastag, hálószerűen terjedő gyökereivel van, melyek nagyon gyorsan mélyre kúsznak a földben, de a növény vízszintes irányban is gyökereket ereszt, és rövid időn belül egy hatalmas szőnyeget alkot az egész kertben. A gyengébb fajok gyökereit elnyomják, így számos más virágnak esélye sincs a túlélésre, ha a gyönyvirág szomszédságába kerül.

A másik klasszikus növény, amely a kertészek számára rémálma, a menta. Sokan kedvelik kellemes illata miatt, illetve azért, mert a konyhában sokféle célra fel lehet használni, ugyanakkor egyáltalán nem igényel sok gondozást. Föld alatti, indaszerűen terjedő gyökerei azonban háttérbe szoríthat más növényeket. Az „elvaduló” menta teljes ágyásokat is el tud foglalni, ha egyszer cserép nélkül a földbe kerül. Éppen ezért nem érdemes közvetlenül a kertbe ültetni, inkább magaságyásokba vagy cserépben az ablakpárkányra való, hogy a gyökerei ne terjedhessenek szabadon, így a a többi növény is biztonságban lehet, olvasható a cikkben.