Egyszerű pürésítés botmixerrel (X)

Akik sok időt töltenek a konyhában és szeretnek főzni, azok tudják, hogy megfelelő eszközök nélkül nem lehet változatos és ínycsiklandozó ételeket készíteni. A jól felszerelt konyha egy igazi kincs. Jól tudjuk, hogy a „jól felszerelt” kifejezés nem azt jelenti, hogy minden egyes konyhai gépet meg kell vásárolni ahhoz, hogy finom ételeket tudjunk készíteni. Azonban vannak olyan eszközök, amelyek használata megkönnyíti a főzést, így sokkal ízletesebb és mutatósabb fogásokat tudunk készíteni általuk. Ilyen nélkülözhetetlen konyhai eszköz a botmixer is.

Egy jó botmixer egy háztartásból sem hiányozhat. Aki rendszeresen használja, az tudja, hogy nagyon sok olyan étel van, amelyek elkészítéséhez egy ilyen konyhai gép nélkülözhetetlen. Segítségével könnyedén készíthetünk finom és változatos krémleveseket, gyümölcsleveseket, szószokat, önteteket. Nagy hasznát vehetjük különböző babaételek összeállításánál is, különösen a hozzátáplálás során.

Érdemes azt a tévhitet is letisztázni, ha van már turmixgépünk, akkor felesleges a botmixer vásárlása vagy fordítva. A két eszköz valóban pépesítésre szolgál, de nem tudunk mindent beleönteni a turmixba, amit pürésíteni szeretnénk. A botmixer előnye, hogy kis helyet foglal, könnyű összeszerelni és tisztítani is. A készülék alapfunkciója a pépesítés, azonban vannak olyan típusú eszközök is, amelyekhez habverő, aprító és krumplinyomó is csatlakoztatható.

Milyen szempontokra érdemes odafigyelni, ha botmixert vásárolunk?

Első ránézésre azt gondoljuk, hogy a botmixerek között aligha van valami különbség, hiszen mindegyiknél az a fontos, hogy pépesíteni tudjon. Azonban, ha jobban belemélyedünk a témába, láthatjuk, hogy ez egyáltalán nincs így. Van néhány szempont, amit érdemes szem előtt tartani, ha igazán megfelelő eszközt szeretnénk vásárolni. A legelső, amit meglátunk, az a készülék kinézete. Fontos, hogy ne csak esztétikus darab legyen, hanem funkcionális is. Vegyük kézbe a készüléket, vegyük figyelembe annak ergonómiáját, hogy mennyire kényelmes a fogása. Próbáljuk meg közben a nyomógombot is nyomni, így eldönthetjük, hogy alkalmas lesz-e a botmixer a közös munkára vagy sem.

Vegyük figyelembe a sebességfokozatokat is. Hasznos, ha rendelkezik több sebességgel, mert az aprítást kezdhetjük alacsonyabb fokozaton, így elkerüljük azt, hogy az egész konyhában ételdarabok legyenek. Természetesen ez egy erős túlzás, hiszen ez olcsóbb típusok, amelyek egy vagy két sebességgel rendelkeznek, is tökéletesen el tudják végezni a munkát. Ezeknél a típusoknál érdemes valamilyen fedőt, vagy csak egyszerűen a kezünket használni, hogy megelőzzük a fröcskölést.

Nagyon fontos szempont, hogy milyen anyagból készül a botmixer. Azt érdemes tudni, hogy a műanyag elérhetőbb áron kapható, azonban a hátránya az, hogy a meleg levesektől, gyümölcsöktől, zöldségektől könnyen elszíneződhet. A fém változat sokkal hosszabb élettartammal bír, és bátran pürésíthetünk is vele, nem színeződik el. A fémnek csak annyi a hátránya, hogy nehezebb, ami a hosszabb használat során fárasztó lehet.

Léteznek olyan készülékek is, amelyekhez különböző tartozékokat is ad a gyártó. Ilyenek a keverőtál, amely általában egy mélyebb formatervezéssel bíró edény, amely megakadályozza, hogy használat közben ne repüljön minden irányban az étel. Egyesekhez aprító, habverő vagy krumplinyomó is tartozik. Amennyiben csak botmixerre van szükségünk, nem kell a tartozékokkal rendelkező típust megvásárolni, hiszen ezek olcsóbbak is, és nem kell kerülgetnünk a sok felesleges eszközt a konyhában. Figyeljünk oda a vezeték hosszára is. Ha túl rövid, az kényelmetlenné teheti a munkát.