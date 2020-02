Ez lehet az év legnépszerűbb padlóburkolata

Megjelenésében természetes hatású, hiszen mintázhat akár követ, fát, vagy keltheti a kerámia látványát is.

Amikor burkolatot választunk a lakásunk különböző helyiségeibe, sok szempontot kell figyelembe vennünk. Az igényeinknek ma már nem elég, hogy esztétikus és trendi a burkolattípus, legyen mellette könnyen tisztítható, tartós, és sokoldalúan felhasználható! A jó hír az, hogy a gyártók már megszámlálhatatlan megoldással igyekeznek kielégíteni a vásárlók igényeit, és akár vinyl burkolatot is választhatunk.

Aki nem csak a burkolat árán szeretne spórolni, hanem a munkadíjon is, és szeretné saját kezűleg szépíteni az otthonát, az is nyugodtan választhatja, hiszen a vinyllel történő burkolás nem igényel speciális szaktudást, vagy eszközöket. Mérőszalag, tapétavágó, gumikalapács, egy fém derékszögű vonalzó és kellő elhatározás birtokában, már kezdhetjük is. Az újHÁZ Centrum szakértői segítségével ismerkedjünk meg ezzel az anyaggal!

Miből, hogyan készül a vinyl burkolat?

Megjelenésében a vinyl természetes hatású, hiszen mintázhat akár követ, fát, vagy keltheti a kerámia látványát is. Alapanyaga a PVC, de ne gondoljunk a régről ismert linóleumra! Annál sokkal jobb minőségű, hiszen felülete nem olyan puha, hanem kemény, ráadásul a környezetvédők is felsóhajthatnak, hiszen károsanyag-kibocsátása sem mérhető. Szóval zöld szívvel élők is nyugodtan választhatják! Szerkezete négyrétegű. Az alapréteg feladata a stabilitás biztosítása. Erre helyezik a fotóréteget, amely a vinyl burkolat mintázatát adja, amire a PVC védőréteg, arra pedig a rugalmas, elasztikus felületi védőréteg kerül. A lerakás módjának tekintetében választhatunk öntapadós, ragasztós vagy klikkes típust is.

Hogyan kell lerakni a vinyl padlót?

Ha a ragasztós változat mellett döntünk, a legfontosabb, hogy szennyeződésektől mentes zsír-és pormentes felületre történjen a vinyl-speciális ragasztó felvitele. Soha ne dolgozzunk hagyományos PVC ragasztóval! Az öntapadós vinyl esetében érdemes egy alapozóréteget, vagy alátétfóliát is felvinni a felületre. A klikkes vinyl burkolat egyszerűen egymásba pattintva letehető, ha esetleg sérül egy elem, könnyen, egyszerűen cserélhető. Megfelelő alátétlemez használatával már meglévő burkolat fölé is helyezhető, nem feltétlenül szükséges újonnan kiegyenlített aljzatot kialakítani.

5 ok, amiért egyre népszerűbb a vinyl burkolat

1. Lépéshang csillapítás

Ez az egyik kimagasló előnye a többi burkolattípushoz képest. Egyrészt nem kopog annyira, mint a parketta, vagy a laminált padló, másrészt az idő előrehaladtával sem szárad össze, nem recseg, és nem deformálódik el.

2. Nem kell burkolatváltó

Ha mindenhol ezt a típusú padlót választjuk, nincs szükség burkolatváltókra, amelyek megtörik a teret.

3. Sokoldalúan használható

Nem csak padlót, hanem akár falakat is burkolhatunk vele, és a vizes helyiségekben is kiválóan alkalmazható, ennek révén érdekes egyedi összhatást érhetünk el vele.

4. Bírja a strapát

Otthonunk mellett, nagy forgalmú helyeken, közintézményekben is alkalmazható magas kopásállósága miatt, amely egyéb bevonattal még tovább növelhető. Ráadásul a padlófűtés sem árt neki.

5. Tisztítása egyszerű

Langyos mosószeres vízzel könnyen tisztán tartható, megfelelő tisztítófejjel, akár gépi tisztítással is.

Ha alapos mérlegelést követően úgy döntünk a vinyl a legmegfelelőbb otthonunk burkolására, már csak a bőséges szín- és mintaválaszték okozta kihívással kell megküzdenünk. A minőségben biztosan nem fogunk csalódni.