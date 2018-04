Nyomós okot adunk a takarításra! (X)

Tárnok János, a STIHL hétköznapi arca megmutatja, milyen egyszerű a tavaszi nagytakarítás egy profi géppel.

Teljesítmény, biztonság, technológia, precizitás és munka iránti szenvedély. Fontos értékek, a STIHL igazi erejét azonban a gépeket használó közösség jelenti. Ezt a STIHL most be is bizonyítja, hiszen idén tavasszal rajongói közül választotta ki kampányarcait, akik minden eddiginél hitelesebben képviselhetik a márka sokszínűségét. A nyugdíjas éveit barkácsolással és ház körüli munkával töltő Tárnok János igazi ezermester.

Dolgozott termelőszövetkezetnél üzemvezetőként, volt főmérnök és kőműves, de az ácsmunka, a hegesztés, a szobafestés vagy a vízvezetékszerelés sem áll tőle távol. Bármibe is fogott, a kerti munka világéletében hozzátartozott a mindennapjaihoz. „Cserépkályhám van, fával fűtök, egyszerűen másfajta meleget ad, mint a konvektor vagy a radiátor. Ahhoz, hogy lobogjon a tűz, fát kell vágnom, de egy kezes STIHL motorfűrész a barkácsoláshoz is elengedhetetlen. Én így szeretem” – vallja.

Bármilyen munkába is fog, mindig rendet és tisztaságot hagy maga után. „Szerencsére a STIHL hideg vizes magasnyomású mosói a ház körüli munkákhoz és a gépjárművek, kerti bútorok, lépcsők, térkövek, teraszok takarításához is ideális partnerek. Már a STIHL belépő modellje, az RE 88 is 100 bar nyomáson teljesít miközben az otthoni felhasználásra tervezett kompakt kategória csúcsa, a RE 119 súlya sem éri el a 20 kilogrammot” – áradozik.

Nem csoda a gépek iránti lelkesedése, hiszen már gyerekkorában is traktoros szeretett volna lenni. Az ugyan nem lett, de egész életében gépek között mozgott. „Apósomnak volt egy óriási STIHL gépe 60-80 centis vezetőlemezzel, emlékszem, hogy amikor be kellett rántani, majdnem leszakította a karomat. Elképesztő ereje volt. A mai, modern gépek éppen ezért nyűgöznek le ennyire: sokkal erősebbek, sokkal könnyebbek, mégis sokkal egyenletesebben adják le a teljesí tményüket” – mondja 50 év tapasztalattal a háta mögött.