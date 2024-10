Ártatlannak tűnő lépésekkel mi is hozzájárulhatunk a valóság eltüntetéséhez

Harminc éve Magyarország jelentős részén még nagy dolognak számított, ha volt otthon vezetékes telefon, ma pedig már az idősebbek nagy része is okostelefonnal a zsebében indul a piacra. A modern technológia az elmúlt két évtizedben az életünk elválaszthatatlan részévé vált, és a különböző eszközök rohamos terjedése mára oda vezetett, hogy a gyártóknak a saját fennmaradásuk érdekében muszáj minden évben akár többször is előrukkolni valami újdonsággal, amiről természetesen mindig azt kommunikálják: ez a legjobb dolog, ami valaha lekerült a gyártósorokról.

Aki rendszeresen olvassa a nálunk megforduló eszközökről írt cikkeket, az tudhatja, rendszeresen arról számolunk be, hogy a szó szerint futószalagon piacra dobott termékek képtelenek valóban jelentős újdonságokat felmutatni mindössze egyetlen év leforgása alatt – jó példa erre az ősz elején debütált iPhone 16 Pro Max, vagy a nyáron megjelent Galaxy Z Flip6.

Mesterséges intelligencia mindenhol

Ezzel persze a gyártók is tisztában vannak, éppen ezért belekapaszkodnak minden olyan technológiai újdonságba, ami arra használható, hogy forradalminak mutathassanak egy, a tavalyira megtévesztésig hasonlító eszközt.

Bő egy évtizede az okostelefonok térnyerését követően minden más is okos lett – tehát internetre csatlakoztatható és mobilról ellenőrizhető/vezérelhető –, aztán a 2010-es évek végén berobbant az 5G, aminek a valódi előnyeit még fél évtized után sem igazán tapasztalják az átlag felhasználók. A legújabb, a csapból is folyó trend pedig a mesterséges intelligencia és annak integrációja.

Ez a technológia még annyira új, hogy a szabályozása csak lohol a már mindenki számára elérhető megoldások után, a cégek pedig egymásra licitálva hirdetik, hogy az MI-vel szerelt megoldásaik hogyan teszik könnyebbé és egyszerűbbé az életünket, illetve a munkánkat.

Ezek egy része persze csak nagyot mondó marketing, ma már bármilyen algoritmusra ráhúzható, hogy ez bizony mesterséges intelligencia, ugyanakkor akadnak olyan megoldások, amik mögött valóban elképesztően összetett rendszerek dolgoznak. Korábban már írtam arról, hogy a Google által fejlesztett Gemini milyen veszélyeket rejthet az internet jövőjére nézve, és ez még csak az egyik olyan megoldás, amit nagy cégek jobbára átgondolatlanul biztosítanak egyre szélesebb rétegek számára az eladások növelése és/vagy a profitmaximalizálás érdekében.

Persze arról szó sincs, hogy a mesterséges intelligencia használata nagy általánosságban rossz irány lenne, a technológia számos területen nyújt komoly segítséget és hoz valóban hasznos áttörést, továbbá az átlag felhasználók részére is elérhetők már olyan fejlesztések, amik praktikusak és hasznosak. Ilyen például a bármilyen témát pillanatok alatt leguglizó Bekarikázással keresés egyes Androidos telefonokon, de ide sorolhatók az olyan fejlett, hang alapú megoldások is, amik például leiratot készítenek egy megbeszélésből, és még össze is foglalják a lényeget.

Mi az a Bekarikázással keresés? A Google által fejlesztett funkció 2024 januárjában debütált a Samsung-féle Galaxy S24 eszközökön, és a funkció lényege, hogy a Home gombot hosszan nyomva tartva bármi bekarikázhatóvá válik a képernyőn (akár a kamera képe is), a szoftver pedig azonnal lefuttat egy online keresést a kijelölt területen belüli tartalomra fókuszálva. Ennek hála pötyögés nélkül beazonosítható egy termék, egy állat vagy egy helyszín, nem kell azon matekozni, hogy milyen keresőszavakkal lehetne a leggyorsabban felkutatni az adott témát. A funkció egyre több márka (Google, Xiaomi, Honor, Motorola) készülékein válik elérhetővé.