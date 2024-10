Momentum: népszavazásnak kell döntenie a budapesti olimpiarendezésről

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság közös gondolkodásra kérte fel a fővárost a budapesti olimpia kapcsán. Karácsony Gergely főpolgármester ezt is el is fogadta, az egyeztetésekbe a fővárosi frakciókat is bevonná.

A Momentum, amely a 2017 januárjában indult NOlimpia-kampánnyal tett szert országos ismertségre, közleményben reagált a hírre.

Nem a MOB-nak, nem a fővárosi közgyűlésnek, hanem népszavazásnak kell döntenie az olimpiarendezésről. A Momentum álláspontja világos: előbb egy normális hétköznapot rendezzünk, addig szó sem lehet olimpiáról

– közölte a párt a Facebook-oldalán.

Karácsony mai posztjában szintén azt írta, hogy a budapestieket is meg kell kérdezni arról, hogy szeretnének-e a olimpiát.

A Momentum az idei önkormányzati választáson az olimpiarendezést azóta nyíltan támogató Karácsonyt támogatta, de külön listát állított, amellyel nem sikerült megugrania a Fővárosi Közgyűlésbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt.