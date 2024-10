Orbán utasítására több részre szerelhetik szét a Fidesz-médiát

Feldarabolhatják a Fidesz propagandatermékeit tömörítő Mediaworks-öt. A Forbes forrásai szerint a Mandiner az Orbán Balázs projektjének számító MCC-hez kerülhet, de több más médiumot is új szervezet irányíthat majd az átalakítás után.

Irányt vált a médiabirodalom. A Mediaworks több, kisebb, jobban irányítható részre szakad majd szét: lesz több, értelmiségi tartalom és új termékek, szélesebb spektrumon

– mondta egy másik Mediawörks-höz közeli forrás a lapnak.

A sajtó a kötcsei találkozóról kiszivárgó információk alapján már szeptember első felében megírta, hogy Orbán Viktor elégedetlen azzal, hogy a propagandagépezetének a 2024-es választási kampányban nem sikerült eléggé megszólítania az embereket, ezért jelentős átalakítások következhetnek.

Az éves Fidesz-piknikről az is kiszivárgott, hogy a miniszterelnök szerint Magyar Péter feltűnésével teljesen megváltozott a „belpolitikai csatatér”, illetve hogy a pártelnök a nem eléggé hatásos Megafon-stílusú influenszereket, propagandatermékeket, és a monolit politikai kommunikációt is okolja a választási eredményért. Orbán arról is beszélt Kötcsén, hogy hiányolja a szakpolitikai vitákat a fideszes nyilvánosságból, a forrás által említett több „értelmiségi tartalom” erre utalhat.

A Mandiner átsorolása egészen kézenfekvő volna, az MCC-nek már most is vannak személyi összefonódásai a lappal. Szalai Zoltán egyszerre tölti be az MCC igazgatói és a Maninder.hu lapigazgatói posztját, Kohán Mátyás – az Orbán Balázs elhíresült 1956-os fejtegetését leasszisztáló kormányzati médiamunkás – a portál rovatvezető-helyettese és az MCC oktatója is.

A Mediaworks alá – egyelőre – 76 médiatermék tartozik, köztük a Mandinerrel, az Origóval, a Magyar Nemzettel, a Hír Tv-vel, a Riposttal, a Borssal, a Metropollal és az összes megyei lappal.