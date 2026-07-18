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Kultúra

„Ez a kormány már nem az a kormány, amelyik háttéralkukkal intézi ügyeit” – üzente Tarr Zoltán a művei visszavásárlását tervező Orbán János Dénesnek

arga Jennifer / 24.hu
Tarr Zoltán.
admin Birkás Péter
2026. 07. 18. 15:23
arga Jennifer / 24.hu
Tarr Zoltán.
Az ügyben feljelentést tettek, a miniszter szerint a továbbiakban a hatóságok feladata, hogy feltárják az eset részleteit.

Ez a kormány már nem az a kormány, amelyik háttéralkukkal intézi ügyeit. Következményekkel járó ország lettünk. Olyan ország, ahol a közpénz a közt szolgálja, nem a hatalomhoz közeli üdvösök érdekeit.

– olvasható Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter július 18-án közzétett Facebook-bejegyzésében.

Az üzenet egyértelműen Orbán János Dénesnek szól, aki július 16-án nyílt levelet írt a miniszternek, azzal kapcsolatban, hogy visszavásárolná műveit a KMTG-től. Tarr ezzel kapcsolatban csak annyit írt, hogy ebben az ügyben feljelentést tettek, így a továbbiakban a hatóságok feladata, hogy feltárják az eset részleteit.

Ahogy az a közelmúltban kiderült, a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait, miközben ő volt a szervezet szakmai vezetője. Szerdán Tarr Zoltán bejelentette, hogy a minisztérium visszaszerzett 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki.

Az ügy előzményei

A 24.hu megkeresésére a KMTG korábban azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.

Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta. Egyúttal az is kiderült, hogy a színház és a KMTG ügyvezető igazgatója ugyanaz a személy, dr. Rózsás Péter.

A minap a KMTG és az Operettszínház is pontosított az összegeken: előbbi lapunknak azt írta, a pontos összeg 422,9 millió forint volt, utóbbi pedig lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amiben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több, mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

Az ügy szakmai visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt. Megszólalt továbbá L. Simon László és Ókovács Szilveszter is az ügyben, Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkár pedig nemrég bejelentette, hogy feljelentést tesz az Orbán János Dénesnek kifizetett közpénzmilliók miatt.

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