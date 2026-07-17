Hankó-botrány: 15 napjuk van elküldeni a pályázóknak, hogyan használták fel a kapott támogatásokat

A mai napon 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról

– indítja Facebook-bejegyzését Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kiosztott támogatások körüli botrány fejleményeiről posztolt a pénteki nap folyamán.

Hosszú ideje húzódik már az előző kormány alatt kiosztott NKA-pénzek körüli, Hankó Balázs volt kultúráért felelős miniszter nevéhez köthető botrány. Az áprilisban Molnár Áronék által kirobbantott ügyben azóta letartóztatások is történtek, több támogatott pedig inkább visszafizette az NKA-tól kapott pénzeket, hogy elkerüljék a megbélyegzést.

Tarr Zoltán pedig a legfrissebb hírek szerint kinevezte az NKA új alelnökét: Mattyasovszky-Zsolnay Bence feladata lesz az előző minisztériumi vezetés sok kérdést felvető, botrányos támogatási ügyeinek felgöngyölítése.

Szigorú átvilágítás jön

A kultúráért felelős miniszter posztjában úgy fogalmaz, a támogatások, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek a pályázóknak, azok a pénzek, amelyeket „az előző, bukott miniszter saját kereteként használt az ideiglenes, hírhedt kollégium támogatásaiból”.

Az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártunk fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes támogatás esetében elengedhetetlen

– írja Tarr.

A miniszter bejegyzése alapján Mattasovszky-Zsolnay Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetése és munkatársai is segédkezni fognak az ügy feltárásában.