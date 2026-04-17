Nagyon úgy fest, hogy nem tér vissza Bata Éva Pajkaszeg kocsmárosaként, Tecaként A mi kis falunkba. Nem marad azonban a fiktív falu pultos nélkül: Elza személyében új kocsmáros érkezik a tizedik évadban, akit Földes Eszter alakít – írja a Femina.

Bata 2021-ben szülési szabadság miatt távozott a sorozatból, akkor még úgy fogalmazott, hogy tart egy kis szünetet. Helyére a Jászai Mari-díjas Györgyi Anna érkezett, ő alakította Pajkaszeg kocsmárosát. Most ismét változás lesz ezen a téren, de továbbra sem Bata tér vissza, hanem egy új pultost kap a falu Elza személyében, akit Földes játszik.

A rövid kedvcsináló alapján a munkásoknak először felcsillan a szemük az új pultos láttán, majd végül szörnyetegnek nevezik.

