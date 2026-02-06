„Béla hazatalált, irigylem” – családtagok, pályatársak és tisztelők búcsúztatják Tarr Bélát

Cikkünk frissül.

Tarr Béla, a mai magyar film világszerte elismert alkotója 2026. január 6-án, életének hetvenegyedik évében hunyt el hosszú betegség után. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezőt február 6-án 14 órakor búcsúztatták a Fiumei úti temetőben.

A szertartáson több százas tömeg gyűlt össze, a gyászolók között számos művész is megjelent: Víg Mihály zenész, Kornis Mihály író, Muhi András rendező-producer és Beton.Hofi rapper.

A színpadra először Krasznahorkai László és Iványi Gábor lelkész lépett fel, utóbbi néhány percre csendet kért az egybegyűltektől és azt, hogy gondoljanak Tarr Bélára. Beszédében a Telex beszámolója szerint azt mondta, „ha le is szalad a régi vetítőgépről a celluloid, a tekercs dobozba kerül, de ott marad örök időkre a film. Nem a filmszakadás az örök akarat.”

Szinetár Miklós Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, forgatókönyvíró beszédében hosszú barátságukra emlékezett, és úgy fogalmazott, Tarr Béla nagy varázslata, hogy képes elfelejtetni, hogy filmet nézünk.

Ha őt nézzük, embereket, sorsokat, történeteket nézünk

– mondta.

Karácsony Gergely főpolgármester beszédében azt mondta, nem ismert Tarr Bélánál szabadabb embert, szerinte nem csak a világ került Tarr által közelebb hozzánk, hanem mi is a világhoz.

Ha film, ha magyar, ha súlyos, akkor Tarr Bélához kell fordulni.

Fred Kelemen és Patrick Marshall filmrendezők, illetve Vermes Dorka forgatókönyvíró, Tarr Béla egykori tanítványa a rendező nemzetközi jelentőségéről és humoráról emlékeztek meg, Olasz Renáto pedig Tarr Béla az Európai Filmdijak átadóján előadott beszédét olvasta fel. Utána ismét Iványi szólalt fel: „Béla azt akarta, hogy tükröztessük a láthatatlant és azt, hogy fedezzük fel Istent a másik ember arcában” – mondta, majd azzal zárta beszédét, hogy „mindenki hazatalál, nem lehet kívül maradni. Béla hazatalált, irigylem.”