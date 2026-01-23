Meghalt Benedek Gyula színész, rendező, színházigazgató

Röviddel hetvenharmadik születésnapja előtt elhunyt Benedek Gyula, a Magyar Drámák Színházának igazgatója, a Pesti Művész Színház társulatának tagja – írja saját Facebook-oldalán a teátrum.

A poszt nemcsak a hírt közölte, hanem fejet is hajtott Benedek előtt:

Húsz éven át volt Társulatunk Tagja a színpadon és a kulisszák mögött. Nem csak egy kolléga volt, hanem alkotótárs és barát, akire bármikor számíthattunk és akivel együtt sírtunk, vagy épp nevettünk. Köszönjük azt a sok közös percet, az előadásokat, a próbákat, a történeteket, amelyeket velünk hagyott. Kedves Gyuszi! Emlékedet szeretettel és tisztelettel őrizzük!

Benedek Gyula 1953. március 29-én született. Fiatalon egy ideig a Nemzeti Színház stúdiósa volt, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult tovább. Gyakorlatát a Vígszínháznál töltötte, 1981-es diplomaszerzése után azonban elhagyta a fővárost: évekig játszott a veszprémi Petőfi Színházban, majd 1987-ben néhány hónapon át a budapesti Népligetben rövid ideig működő Jurta Színházban tűnt fel. A következő évben a debreceni Csokonai Színház szerződtette, a cívisvárost azonban 1991-ben a Miskolci Nemzeti Színház miatt maga mögött hagyta.

1994-től két évadon át Szolnokon játszott, majd szabadfoglalkozásúként számtalan fővárosi, illetve vidéki színházi darabban kapott szerepet.

Karrierjében a filmek, tévéfilmek, illetve sorozatok is fontos szerepet játszottak, így alakját a Linda, a Szomszédok, a Kisváros, A temetetlen halott, illetve a Jóban Rosszban epizódjaiból is ismerhették a nézők. Utolsó szerepét a Magyarországon január 1-jén bemutatott Nürnbergben kapta.