Kvíz: Igazi Jóbarátok rajongó vagy? Most megtudhatod, mennyire figyeltél a részletekre

Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, és David Schwimmer lenéznek az erkélyről a Jóbarátok című sorozatban
7e Art / Warner Bros Television / Photo12 via AFP
Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, és David Schwimmer a Jóbarátok című sorozatban
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 23. 05:40
Kvízünkből kiderül, tényleg kívül-belül ismered-e a Jóbarátok világát.

A Jóbarátok vitathatatlanul a szitkomok egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő klasszikusa. Az 1994 és 2004 közt futó sorozat a mai napig rabul ejti mind a magyar, mind a nemzetközi közönséget – de te mennyit tudsz róla?

