Volt, amikor túl messzire mentem – véli Jason Statham a kaszkadőrmutatványairól

Jason Statham
Wiktor Szymanowicz / ANADOLU / Anadolu via AFP
Jason Statham Az úriemberek londoni bemutatóján 2024-ben Londonban.
2026. 01. 21.
A színész évek óta Oscar-kategóriát követel a kaszkadőröknek.

Jason Statham ismét a kaszkadőrök munkáját méltatta, „meg nem énekelt hősöknek” nevezte őket. A színész legújabb filmje, A megmentő kapcsán mesélt arról, hogy gyerekkorában kaszkadőr akart lenni, és a mai napig a legmélyebb tiszteletet érzi a szakma iránt.

Az akciófilmjeiről híres sztár bevallottan maga is nagy lelkesedéssel vállal be kaszkadőrjeleneteket, gyakran meg is sérül: volt már elszakadva a bicepsze, és a nyakával is voltak már gondok. Mégis úgy véli, hogy sokkal jobbak az ilyen jellegű valós jelenetek, mert a digitális utómunkával megoldott akciószekvenciákat nem érzi valóságosnak.

Sok olyan kaszkadőrmutatványt végrehajtottam már, amelyeknél túl messzire mentem. Amikor megsérülsz, eszedbe jut: miért csináltam ezt, miért nem kértem meg inkább egy kaszkadőrt?

nyilatkozta. Azt is hozzátette, hogy 58 évesen nem érzi magát túl öregnek ehhez.

A színész már több mint tíz éve lobbizik azért, hogy a külön Oscar-kategóriát alakítsanak ki a kaszkadőrök számára és a leghíresebb filmes gálán is díjazzák őket.

