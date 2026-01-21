Disney-kvíz: láttad az összes filmet? És mire emlékszel belőlük?

Arra a többség biztosan tudja a választ, hogy Bambi őz volt-e vagy szarvas, de vajon arra hányan emlékeznek, hogy melyik volt az első egész estés Disney-film? Kvízünkből kiderül, mekkora Disney-rajongó vagy!

Kvízünkben véletlenszerűen válogattunk a klasszikus, egész estés Disney-filmek közül, de vigyázat, van néhány beugratós kérdés! Ha az összes filmet láttad, nem kell aggódnod, csak használnod a memóriád. Teszteld velünk az emlékezetedet!