Tíz éve halt meg a férfi, akinek a tudomány és a fél világ szerint tökéletes hangja volt – Alan Rickmanre emlékezünk

Monica Schipper / FilmMagic / Getty Images
Alan Rickman 2015-ben.
admin Csákó Anna
2026. 01. 14. 16:07
Sok híres embertől kellett búcsút vennünk 2016-ban, köztük a 69 éves korában elhunyt Alan Rickmantől. A tíz évvel ezelőtt, január 14-én meghalt brit színészlegenda pályájáról és életéről néhány érdekességgel és galériákkal emlékezünk meg.

2016 januárja fájdalmasan nyitotta az évet: néhány nap különbséggel David Bowie és Alan Rickman is távoztak az élők sorából, mindketten rákban haltak meg. Mindössze négy nappal ezelőtt David Bowie-ról emlékeztünk meg, a mai szomorú évfordulón pedig a világ legjobb színészeként is emlegetett Alan Rickman életéről hoztunk néhány érdekességet.

Nem színésznek készült

A brit színész 1946. február 21-én látta meg a napvilágot Londonban, második fiúgyerekként a családjában. Habár már gyerekként érdekelte a színészet és gyakran fellépett iskolai előadásokban, gimnázium után a Royal College of Art intézményben tanult, majd az iskolából kikerülve grafikusként helyezkedett el – ezzel foglalkozott egészen 26 éves koráig. A munkájában egyre sikeresebb volt, saját stúdiót nyitottak a barátaival, mikor egy nap levelet küldött a Royal Academy of Dramatic Artnak (RADA). Meghallgatást kért, III. Richárd monológját mondta el, amivel felvételt nyert a rangos színiakadémiára.

Felsóhajtottam, megkönnyebbülést éreztem, hogy jó helyen vagyok. Végre tényleg hazaértem

– mondta 1992-ben a GQ-nak.

A hároméves képzés során felfigyelt rá a kritika, számos kiemelkedő színpadi alakítást nyújtott, de a színház mellett már több tévéfilmben is feltűnt a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején. Az átütő sikert azonban 42 éves korában a Die Hard, vagyis a Drágán add az életed! egyik főszerepe, Hans Gruber karaktere hozta el számára – habár kezdetben el sem akarta vállalni.

